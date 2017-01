A Adrián de Lemos le mortifica estar en la lista de los más goleados del Torneo de Verano

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

"Como portero, a uno lo decepciona que le metan tantos goles". Así de claro es el arquero Adrián de Lemos, quien acepta que le mortifica estar en la lista de quienes más cantidad de anotaciones han recibido en el Torneo de Verano 2017.

De Lemos deseaba regularidad, algo con lo que nunca contó con Herediano en su último paso, por lo que decidió trasladarse a la Vieja Metrópoli. Sin embargo, las estadísticas no son de su agrado tras cinco fechas, ya que vio caer su marco en nueve ocasiones. Por eso, junto con Dexter Lewis, guardameta de Limón, encabeza la lista de tantos recibidos.

Si bien es cierto Adrián tuvo participaciones destacadas y acumula 12 tapadas, según los registros que fecha a fecha contabiliza La Nación, los errores de su zaga y de él mismo le pasan factura, al punto de permitir una diana cada 50 minutos.

"Es difícil y duro ser el más goleado. Uno no quiere que pase esto, pero nos están haciendo goles que no tenemos que dejar que pasen. Parte de mi tarea es evitar estas anotaciones, pero algunas veces uno no se explica cómo entran. Hay que seguir para adelante, levantar la cabeza y cambiar la mentalidad", manifestó.

En la fecha uno, el caribeño Erick Scott castigó al cancerbero blanquiazul en una ocasión, tras un penal que él mismo cometió. En la dos, el carmelo Olman Vargas aprovechó una falla en la marca para ganar de cabeza y en ese mismo choque, Johnny Ruiz concretó, tras un error en la entrega de balón y una mala salida de Adrián para achicar.

Por su parte, en la jornada tres, San Carlos hizo ver mal a toda la zona baja brumosa. Marco Mena envió al fondo un balón suelto en el área precedido de una pérdida de pelota, Álvaro Sánchez convirtió tras un rebote de Adrián y de nuevo Mena marcó en el área pequeña, después de que la defensa no pudo rechazar la esférica.

Para el duelo ante Saprissa, De Lemos logró mantener el cero, pero frente a la UCR volvió el dolor de cabeza para Cartaginés. Josué Mitchell se impuso en las alturas solo, Verny Scott remató de larga distancia y aunque su disparo se desvió, nadie lo presionó; mientras que Víctor Gutiérrez definió solo al llevarse a la zaga con una pared.

El cuidapalos de lo centenarios afirma que no pueden seguir cayendo en las mismas equivocaciones y deben mejorar de inmediato en el duelo ante Alajuelense, de este sábado a las 5:45 p. m. en el Morera Soto. Estar más atentos y no complicarse son algunos de los aspectos vitales, según el número 1.

"Obviamente que esperaba recibir menos goles. Ningún portero quiere que le anoten y menos tres o más en un partido. Uno trata de que no le marquen, pero se dan situaciones que debemos corregir. Hay que ponerle fin a esto porque no podemos permitir que no nos anoten tanto", agregó.

Adrián espera salirse de la lista de los más goleados, demostrar que está de regreso y ve en la Liga la mejor oportunidad para hacerlo.

"Por dicha muy pronto tenemos revancha. El juego que sigue es mucho más complicado, sin embargo, confiamos en el trabajo de todos para reivindicarnos y borrar el juego tan desastroso que tuvimos contra la UCR", concluyó.

Cantidad de goles recibidos por los porteros que han visto acción en el Verano:

Adrián de Lemos (Cartaginés): 9.

Dexter Lewis (Limón FC): 9.

Bryan Rodríguez (Carmelita): 7.

Carlos Méndez (UCR): 7.

Facundo Crespo (Pérez Zeledón): 7.

Mauricio Vargas (Alajuelense): 7.

Bryan Morales (Santos): 7.

Alfonso Quesada (San Carlos): 6.

Luis Torres (Belén FC): 5.

Douglas Forvis (Liberia): 5.

Jorge Jara (Belén FC): 4.

Aaron Cruz (Saprissa): 4.

Román Arrieta (San Carlos): 3.

Daniel Cambronero (Herediano): 2.

Leonel Moreira (Herediano): 2.

Erick Sánchez (Liberia): 2.

Patrick Pemberton (Alajuelense): 1.

Danny Carvajal (Saprissa): 1.

Kevin Briceño (Saprissa): 0.

Minor Álvarez (Pérez Zeledón): 0.

Luis Alpízar (UCR): 0.











