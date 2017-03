Adrián Chévez le peleará la titularidad a Dave Myrie por reacomodo en zaga del Saprissa

Por salida de Roy Miller

El joven Adrián Chévez le peleará la titularidad a Dave Myrie, puesto que Roy Miller dejará el Saprissa a partir de este lunes para ir al Portland Timbers de la MLS.

El único central fijo en el once del técnico Carlos Watson es Julio Cascante, sin embargo, el juvenil de 19 años levanta la mano. El otro candidato al puesto es Dave Myrie, quien ha recibido múltiples críticas, sobre todo después de su actuación ante el Pachuca.

LEA: Anderson Leite fue dado de alta en hospital mexicano y regresará este jueves a Costa Rica

Chévez jugó dos partidos completos esta campaña ante Liberia (4-1) y San Carlos (2-1). Incluso frente a los pamperos, en su debut, marcó su primera diana como jugador de Primera División.

"Quiero agradecer la oportunidad que me da el club de estar haciendo lo que más me gusta. He adquirido confianza gracias al cuerpo técnico y también a mis compañeros. Me he sentido bien en el campo", dijo Chévez, luego de su debut, en la única oportunidad que ha tenido para conversar con los medios de comunicación.

El zaguero central hizo pareja con Cascante en ambas ocasiones y complació al entrenador, puesto que luego le dio la oportunidad contra los sancarleños.

Paulo César Wanchope, gerente deportivo, expresó que los juveniles de la S (Chévez, Jorman Sánchez y Carlos Villegas) seguirán sumando minutos en el campeonato, aunque ya el equipo no esté luchando Concacaf y el Verano 2016.

"Sí (la idea es que sigan jugando) y sobre todo para no pasar lo que sufrimos en diciembre, porque todos los diciembres va a ser lo mismo, ya que se abre la ventana en la MLS", dijo Wanchope, en una entrevista a este diario.

En la misma defendió a Myrie de las críticas que le ha hecho la afición, jugador que Watson a alineado tanto de central como de lateral derecho.

"¿Cuándo no han habido críticas sobre un jugador, como por ejemplo con Danny Carvajal, con todo lo que le ha dado a Saprissa y de igual al mínimo error otra vez vuelve la crítica? Todos hemos vivido eso, igual yo, como jugador. Otro ejemplo es David Guzmán, tantos años que estuvo en el club y vea lo que es hoy, se fue a Portland, se fijaron en él y por algo será, por las condiciones que tiene y el trabajo que ha hecho", expresó Chope.

Y agregó: "No veo porqué buscar ahora culpables, estamos todos en esto, mi persona en la parte deportiva y, bueno, todo el cuerpo técnico y jugadores estamos en esto".

Myrie es el cuarto jugador más regular del Monstruo con 810 minutos disputados en el campo de juego. Ha sido la primera opción a la hora de sustituir a Roy Miller y a Julio Cascante, cuando ambos se han lesionado.

Otra opción. Una alternativa más que tiene Watson para hacerle frente a la salida de Miller en medio certamen es utilizar a Jaikell Medina junto a Cascante como ya lo ha hecho en el torneo pasado y en este.

Medina ha jugado 574 minutos en el Verano en un total de nueve compromisos.











Comparta este artículo Deportes Adrián Chévez le peleará la titularidad a Dave Myrie por reacomodo en zaga del Saprissa Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Adrián Chévez le peleará la titularidad a Dave Myrie por reacomodo en zaga del Saprissa Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.