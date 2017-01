Aarón Cruz: 'No puedo pensar que solo voy a jugar estos partidos'

Fútbol Nacional

El portero Aarón Cruz dice vivir días de ensueño por debutar con Saprissa, el club de sus amores. La oportunidad se le facilitó porque Danny Carvajal está con la Selección Nacional en la Copa Uncaf.

No obstante, Cruz es enfático en que competirá por el puesto con Carvajal.

"Todo es competencia, uno tiene que estar preparado para estar atento, ya sea ahorita o más adelante, y así cumplir las expectativas y dejar buenas impresiones. Yo no puedo estar pensando en que voy a jugar solo estos partidos y luego ya no, porque no debe ser así. Yo vivo el presente y me entreno para jugar y luego se da la decisión del técnico", comentó Cruz este jueves.

El guardameta mencionó que se quedó triste por no poder sumar tres puntos en su debut con la S, pero solo queda pensar en la Universidad de Costa Rica, rival que enfrentará este domingo a las 5 p. m. en el Estadio Nacional.

"Estoy contento por la oportunidad que Dios me brinda de poder debutar con el equipo que siempre había soñado, pero a la vez fue triste por el resultado (derrota en San Carlos 1-0), pero así es el fútbol. Ahora debemos pasar la página", acotó.

En criterio de Cruz, la cancha del Nacional ayudará al fútbol que practican los dirigidos por Carlos Watson.

"Esta semana ha sido de trabajo fuerte para lo que viene. Sabemos que es una cancha que puede facilitar mucho, siento que nos cae bien por ser amplia y tenemos que aprvecharla al máximo", mencionó el cuidapalos.

Los morados no podrán utilizar su estadio en este compromiso por la sanción que le impuso la Unafut luego los actos del pasado 16 de diciembre ante Herediano.











