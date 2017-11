"Yo no pagaría 42 mil colones por una camiseta que no voy a utilizar siempre, quizás lo pagaría por algo que sí usaría con frecuencia. Me parece que hay otras prioridades como para gastar 42 mil colones en algo que no me interesaría tener original, creo que me inclino por la imitación, pero es cuestión de gustos", aseguró Jairo.