Opinión: La planilla manuda ya no tiene excusas

Se acabaron las excusas para la planilla rojinegra. Con una misma base de futbolistas, Alajuelense alcanzó sus dos peores rendimientos de los últimos 20 años. Esto, según los datos del estadígrafo Cristian Sandoval.

José Giacone (40%) y Benito Floro (43%) abandonaron el club después de desempeños desastrosos; el caso de Floro ya era insostenible. Sin evolución alguna, la Liga cayó en un retroceso futbolístico, fiel reflejo de los malos resultados.

Pero también los números muestran otra realidad que deja a los futbolistas en jaque: ¿cómo es posible que con dos estrategas distintos y una base similar de jugadores, la Liga acumule dos de sus peores rendimientos en la historia?

Siendo justos, esta generación también fue determinante en los títulos alcanzados por Óscar Ramírez. Es decir, la Liga formó un equipo muy exitoso, que luego se desgastó.

No hubo renovación y en la actualidad, muchos de estos futbolistas son cómplices de las crisis, tan constantes en la Liga de los últimos años.

No se puede afirmar del todo que falta calidad en la cantera, pues sin regularidad de partidos es difícil que los jóvenes alcancen el nivel deseado.

Y la verdad es que Floro no consolidó a un solo juvenil, por lo que la Liga perdió ocho meses para afianzar a algún prospecto importante que le diera esperanza a la institución.

Hay algunos pocos que han incrementado o mantenido su desempeño, como Patrick Pemberton y Kenner Gutiérrez, pero la realidad demuestra que la mayoría se estancó.

Ante esto, la dirigencia debe tener en cuenta que la actual generación ya no tiene margen de maniobra.

Se quiso culpar a Johnny Acosta de las debacles manudas, al considerarlo una mala influencia en el vestuario, pero el zaguero se fue a Heredia y el Team siguió estando arriba. Puede que tuviera alguna culpa, pero lo cierto es que dejó el club y la Liga continúa mal.

La salida de Benito sirve como ultimátum para la planilla, que ya no podrá escudarse en el entrenador, ni en el método de trabajo, ni en la cancha, ni en los arbitrajes, en nada.

Después de más de tres años sin levantar la corona, ya no pueden existir más excusas.

Por el contrario, esta es, quizás, la última oportunidad de demostrar que aún hay talento suficiente en el equipo para ganar una nueva corona y acabar con la sequía de títulos.

Si no, a la dirigencia le tocará buscar a los culpables de los fracasos en el club. No hay que saber mucho de fútbol para entender que hay muchos jugadores que no dan la talla.