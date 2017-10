Opinión: La pasarela de las expulsiones

Hay tres tipos de reacción, cuando un jugador es amonestado por el árbitro. Puede encajar dócilmente la filípica. Puede, si considera haber sido objeto de una injusticia, reaccionar airadamente. Siempre y cuando esta reacción no signifique el estallido del Krakatoa, no hay en ella nada particularmente reprensible. Los buenos árbitros saben que están lidiando con guerreros que tienen sangre, no horchata en las venas, que las vísceras a veces hablan por nosotros, y que un pequeño exutorio de indignación no es, en modo alguno, una falta de respeto (cuestión de un par de ademanes, alzar los brazos: hasta ahí no hay nada abyecto).

Mil veces peor es el caso del jugador que es amonestado, y se limita a darle la espalda al colegiado. Este gesto es un texto. Demanda la exégesis y la descodificación. Lleva encriptado un mensaje. Dice, poco más o menos lo siguiente: “¿Sabe qué? Me paso por el trasero su amonestación. Le doy la espalda para ni siquiera tener que oír lo que me pretende decir, para ignorarlo completamente. Su palabra no tiene para mí la menor importancia. Por eso le ofrezco mi espalda, que son también mis nalgas, y todo cuanto en mi cuerpo no hace frente, no encara, no mira, no escucha, no presta atención. Con ello, señor, estoy diciéndole que usted no existe para mí, que su palabra me tiene sin cuidado, y que mi intención es que se quede usted hablando con el viento”.

Tal fue el contenido de la actitud de McDonald después de la amonestación en el partido contra Heredia. Actuó con soberbia, con arrogancia, con desdén por las palabras del árbitro –que es, no lo olvidemos, el hombre que administra la justicia en el terreno de juego–. Lo borró, lo ignoró, lo descalificó, lo humilló, le faltó al respeto. Es una falta muy grave. Mucho más grave de lo que la carita de buen muchacho algo despistado de McDonald –imagen prefabricada– podría hacer creer. Es una falta contra la integridad psíquica y la autoridad del árbitro, reducido a puro humo, a un mero monigote. Cuando un árbitro habla, el jugador se calla y escucha: punto. Girar sobre su propio eje y darle la espalda es una bofetada. Lean el ademán y extraigan el máximo de significación. Cultiven la semiosis del gesto. Después, asígnenle la sanción adecuada.