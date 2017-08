Opinión: Una nueva responsabilidad

Brasil 2014 nos deparó una generación de jugadores excepcionales. Pero solo uno de ellos será recordado de aquí a 50 años en el mundo entero. Solo uno de ellos alcanzó el status trans-histórico –que trasciende diversos períodos históricos– propio de las figuras míticas de la saga deportiva universal. Me refiero, por supuesto, a Keylor Navas. En la crónica de los guardametas que han jalonado la narrativa de nuestro amado deporte, Keylor tiene un capítulo para él solo. Como lo tienen Ricardo Zamora, Amadeo Carrizo, Lev Yashin, Gordon Banks, Sepp Maier, Dino Zoff, Rinat Dasaev e Iker Casillas.

Esto le añade a los defensas de nuestra Selección Nacional un peso extra, una responsabilidad de más, un compromiso que van a tener que asumir con absoluta formalidad: proteger a su portero, blindarlo, salvaguardarlo como lo que es: una gema, un tesoro nacional. No “venderlo”, no exponerlo, no dejarlo desguarnecido. Tratarlo como si fuese un violín Stradivarius: un bien precioso, raro, invaluable. Aparte de clasificarnos a Rusia 2018 y representarnos con garbo y donosura en la justa mundialista, nuestros defensas deben tomar consciencia –y ello demanda generosidad y compañerismo– de que hay, jugando a sus espaldas, una figura que se llama Keylor Navas y que es, con toda probabilidad, el más grande, el más importante, el más exitoso futbolista que nuestro país ha producido. Y amén del excelente trabajo en pro del equipo que de nuestros defensas se espera, deben cumplir con esa extra obligación, ese superávit de responsabilidad que acarrea el privilegio de tener a un genio en sus filas. Ciertamente un lujo, una bendición, pero también un generador de presión: no se usa un Stradivarius para tocar una serenata bajo la lluvia, con perros ladrando en el vecindario y una suegra iracunda que desde el balcón arroja sobre el instrumento una maceta o una sartén. ¿Qué se hace con un Stradivarius? Se asegura por cinco millones de dólares, se le compra un estuche especial, y se saca únicamente para tocar la más excelsa música del mundo, en ámbitos acotados, en espacios sacralizados.

De nuevo, esto lastra a nuestros defensas con una responsabilidad de más, pero así es la vida. ¿Querían un portero de élite? Pues ahora pónganse a su altura.