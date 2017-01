Opinión: Qué lindo ser...

Morado: del Equipo del Siglo, del 33 veces campeón nacional y en tres ocasiones monarca de la Concacaf, del tercer lugar en el Mundial de Clubes 2005, en fin, del equipo más ganador de Centroamérica, ha de ser lindo.

Manudo: apoyar al otro partícipe del clásico de clásicos del fútbol nacional, al único club costarricense que le ha ganado finales al Deportivo Saprissa, con 29 títulos locales y dos de Concacaf, el último de ellos obtenido tras golear a la S, también ha de ser lindo.

Florense: alentar al equipo que nació grande, al que dominó durante décadas y hasta los 90’s la tabla de campeonatos local, al 25 veces campeón nacional y tercera fuerza detrás de morados y rojinegros, tiene que ser muy lindo.

Brumoso: por la estrellota dorada que brilla en su escudo junto a las tres plateadas, la de Concacaf, por su historia, mitos y leyendas, por mantenerse al pie del cañón tras 11 décadas y su gran afición, robusta y creciente, créanlo, es hermoso ser blanquiazul.

De equipo no tradicional: Personalmente, me encantaría que la mayoría de aficionados siguieran a los equipos de sus respectivas comunidades, tal como hacen los brumosos con el suyo. Sueño con ver sus estadios tapizados con los colores autóctonos. Pero no. Lamentablemente, suelen lucir morados, rojinegros, rojiamarillos o blanquiazules. Quizá Puntarenas tuvo picos altos de apoyo, sobre todo en los 80’s, pero cuando los resultados lo abandonaron, el anaranjado del Lito Pérez también se fue destiñendo hasta desaparecer de la máxima categoría, y el PFC no logró reemplazarlo.

Una liga con aficiones locales fuertes atraería mayor cantidad de patrocinadores, mejores pagos por derechos de transmisión a los no tradicionales y, por consiguiente, más dinero para retener figuras y, ¿por qué no?, para pelear en el mercado de contrataciones. Esto derivaría en un mejor campeonato, con más candidatos al título. Me fascina la Liga MX, donde recientemente salieron campeones Pachuca, Tigres, Santos, América, León, Tijuana, Pumas, Monterrey, Toluca, Atlante, etc.

Por eso, atrévase a decirlo (y a sentirlo): “¡qué lindo ser sancarleño, qué bello ser liberiano, qué hermoso ser belemita, generaleño, guapileño, limonense, chuchequero, coronadeño, griego, nicoyano, turrialbeño!”... de donde sea que usted provenga.