Opinión: Tengo el jugador que anda buscando Óscar Ramírez

Estimado don Óscar, supongo que usted no ha visto jugar a “Juancho”, uno de los coperos que recorre las calles de San Marcos de Tarrazú con su carrito cargado con una marqueta de hielo y una máquina para rasparlo, botellas de sirope, tarros de leche condensada, bolsas de leche en polvo y paquetes de vasitos cónicos de cartón. ¡Tiene que verlo! ¡Un mediocampista de primera! ¡Viera qué dominio del balón! Tiene 48 años y una uña del pie derecho encarnada, pero se la juega de lo lindo. No me cabe la menor duda de que sería una de las sensaciones de Rusia 2018.

Indispensable que se de una vuelta por la plaza de Llano Grande de Cartago y vea en plena acción a “Cabeto”, el dueño de la pulpería La flor de Itabo. ¡Un señor defensa central capaz de frenar a Neymar, Ronaldo o Messi sin derramar ni una sola gota de sudor! El hombre padece de reuma, pero en cuanto ve una bola ocurre el milagro: sana por completo, nada le duele, cero lamentos, cero quejas, cero ademanes pidiendo cambio.

No se quede sin visitar Orotina. Vaya al parque y pregunte por “Bombeta”, el encargado de los juegos de pólvora en las fiestas de esa comunidad. Está medio sordo, pero es capaz de escuchar el llamado del gol; un goleador como pocos, de esos que están en vías de extinción en Costa Rica. Con este amigo en la Sele se acabarían los “¡¡¡uyyyyyyy!!!” y sobrarían los ¡¡¡gooooooooooooolllllll!!!”

Ahora, si le hace falta un buen carrilero le recomiendo a “Bolincha” González, quien además de velocidad, picardía y centros excelentes, es fuerte y no le tiene miedo a nada. ¡Cómo no, si es uno de los mejores montadores de toros de Sardinal de Carrillo! ¡Con un jugador como él se le acabaría la fiesta al hachero de Pepe en caso de que en el próximo Mundial nos toque jugar contra Portugal!

Don Óscar, si hay algo que tengo perfectamente claro es que el director técnico de nuestra Selección Mayor de Fútbol y, por ende, el único responsable de convocar a los jugadores es usted, pero se me hizo imposible no caer en la tentación de moda: esa de estarle diciendo —casi que dictando— a quiénes debe llamar para la eliminatoria.

A como vamos, si usted decidiera complacer cuanta ocurrencia le plantean, va a tener que realizar los entrenamientos en toda La Sabana ¡Y van a entrar tallados!