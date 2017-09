Opinión: El hombre de la capa azul

Lo vi por la televisión el pasado miércoles 20 de octubre. Sí, esa noche en la que un aguacero diluviano cayó sobre San Juan de Tibás mientras el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia jugaban al fútbol sobre una gramilla que salió bien librada del agua; como el arca de Noé.

Estaba de pie, solo, absolutamente solo, sin ningún otro aficionado cerca de él en el extremo oeste de la gradería norte del Estadio Ricardo Saprissa, protegiéndose de la lluvia con una capa azul con gorro que lo cubría desde la cabeza hasta las rodillas. Paciente como Job bajo el chaparrón que se intensificaba minuto a minuto.

Cada vez que había una jugada cercana a esa gradería, el hombre aparecía en algún rincón de la pantalla chica; eso sí, no se le veía el rostro por lo que resultó imposible calcularle la edad. Sin embargo, eso no me impidió imaginarlo como el actor y bailarín Gene Kelly (1912-1996) en el musical cinematográfico Cantando bajo la lluvia , de 1952.

“¡Ese sí es un aficionado! ¡Ese sí es un saprissista de verdad! Me convence. ¡Puede rajar!”, comentó mi sobrino Matías en determinado momento; a partir de esas palabras todos los que estábamos viendo el partido en casa de mis padres —secos, cómodamente sentados y bien alimentados— expresamos lo que habíamos estado pensando sobre el hombre de la capa azul.

Curioso. Nadie había dicho nada, pero todos habíamos reparado en ese fanático dispuesto a apoyar a su equipo hasta las últimas consecuencias; sí, porque no es cualquiera el que se anima a permanecer en un estadio con frío, el rostro salpicado, la parte baja de los pantalones mojada y escurriendo, y zapatos y calcetines sorbiendo un helado caldo de invierno.

“Ojalá a algún reportero se le ocurra entrevistarlo. Sería una nota interesante”, dije. Pero no, solo hubo ojos para el marcador de 4 a 0; el chaparrón en el marco liberiano le ganó la partida al aficionado que soportó la tormenta con estoicismo.

Luego, mientras regresaba a casa aún pensando en aquel aficionado valiente, recordé el título de una novela: Amor bajo la lluvia , del escritor egipcio Naguib Mahfuz (1911-2006) y premio Nobel de Literatura 1988.

Ese habría sido, sin duda, un título apropiado para una nota periodística en torno a ese personaje de la gradería popular, pues solo alguien que verdaderamente ame este deporte tan maravilloso es capaz de mantenerse en pie de guerra bajo el aguacero como lo hizo el hombre de la capa azul.