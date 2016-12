Opinión: Tengo una guitarra

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Fue en la Navidad de 1973 cuando estrené la primera guitarra que tuve. Me la obsequió mi madre. Tímida y reservada, pero intuitiva por naturaleza, ella sabía de mi afición por la música y las quimeras que yo alimentaba. Por eso no dudó en juntar sus pocos cincos y compró para mí ese instrumento, tan cercano al corazón. Fue aquel un gesto de amor callado, diferente quizás a otros silencios que se instalaban en nuestro hogar de vez en cuando, días en los que ocurrían milagros cotidianos para que en la mesa no faltara el pan.

Un mes después, el 22 de enero de 1974, toqué la puerta en la casa de doña Flory Navarrete, persona sensible, artista de sangre y educadora insigne. Yo quería que doña Flory me diera clases de guitarra y aunque no fue posible en aquella oportunidad, conseguí trabar una entrañable amistad con la familia Jiménez Navarrete, sentimiento que perdura y crece con los años.

Poco a poco, lentamente, aprendí lo mejor que pude –yo diría que al guataca– a rasgar las cuerdas de mi guitarra y a extraer, a puro oído, sencillas tonadas de mi inspiración. Pero, vea usted lo que son las vueltas de la vida. Ahora, en tardes de miércoles, asisto entusiasta y disciplinado a recibir mis lecciones de solfeo y pentagrama, ¡casi nada!, con la maestra Navarrete.

Con su vocación innata y santa paciencia, doña Flory se afana al colocar correctamente mis dedos artríticos en las cuerdas y trastes de la guitarra y me introduce, gradualmente, en los secretos del mi, sol, si, re, fa; fa, la, do, mi… Es decir, en el lenguaje sempiterno y trascendental de la música.

Hoy, como en algunas ocasiones, no escribo de fútbol en nuestra tribuna. Sin embargo, sé que al leer gentilmente estas líneas, usted sabrá disculparme en esta fecha tan especial del 24 de diciembre. Es, además, una manera de agradecerle por su atención y, claro está, desearle una feliz Navidad.

Tengo una guitarra es el título de una de mis modestas creaciones de oído. Fue de las primeras que compuse y la interpreto con devoción. Abrigo la esperanza de que, apenas aprenda a escribir las notas de esa canción, sellaré muy bien la partitura, la protegeré del sol, del viento, de la lluvia... Visitaré a mi madre y, agradecido, la pondré en su sepulcro.