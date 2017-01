Opinión: La familia Excusas

Como cada noche, la familia Excusas se sienta alrededor de la mesa del comedor a cenar y compartir sus experiencias del día.

Habla el padre, quien se levantó a las 9:30 a. m., tardó 15 minutos bañándose, cinco vistiéndose y 20 desayunando: “¡Hoy llegué tarde al trabajo por culpa de un taxista carreta. El cara de barro no solo tomó la ruta más larga, dizque porque así se lo indicó el Waze, sino que nunca sobrepasó los 20 kilómetros por hora debido a que no paró de enviar y recibir mensajes por el WhatsApp. Y claro, apenas llegué a la oficina me regañó el amargado de mi jefe”.

El turno de la madre, la cual no pudo visitar a su padre en el hospital ya que la hora de visita terminaba a las 6 p. m. y ella salió de casa a las 5:45 p. m.: “¡Eso no es nada! Yo me pegué un carrerón para ver a papá y resulta que el desgraciado guarda del hospital no me dejó entrar solo porque llegué a las 6:25. Pobrecito mi viejo, se quedó esperándome por culpa de un idiota que abusa de la autoridad”.

Interviene el hijo mayor, quien nunca repasa la materia vista en el colegio: “Tenía que contarles que los profesores de Matemática, Español, Química y Biología me dejaron. Tengo que repetir el año porque me dejaron en cuatro materias y solo se puede presentar en tres. Yo me olía que esto iba a pasar pues me agarraron entre ojos desde el primer día de clases; en cambio sí calificaron con notas altas a los brochas de la clase. ¡De nada valió ponerle bonito este año!”.

El abuelo paterno, adicto a los casinos, no se queda callado: “¿No ven que ya se me acabó la pensión? Me la depositaron hace una semana y ya no me queda ni un cinco. ¡Cochinada de Gobierno que solo sabe subir los precios de todos los bienes y servicios! ¡Así no hay plata que alcance! Vale que vivo con ustedes porque de lo contrario no tendría techo ni comida”.

Ahora el hijo menor, fanático de un equipo de fútbol que tiene a un director técnico que sabe más de berrinches y malacrianzas que de estrategias: “¿Vieron con qué descaro nos robaron el campeonato? ¡Ese árbitro vendido! Quién sabe cuánto le pagaron”.

En eso suena el timbre. El padre se levanta y regresa pronto.

—¿Quién era? -pregunta la madre.

—Era el matrimonio Autocrítica, querían entrar a conversar con nosotros sobre cómo estuvo nuestro día, pero por supuesto no los dejé entrar. Si hubieran sido los Autoengaño con todo gusto los invito a pasar, pero a esos otros ¡nunca!