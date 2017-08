Opinión: ¿Qué diría Róger Ajún sobre Alajuelense hoy día?

Lo confieso: tengo un deseo morboso, travieso y pícaro por saber cómo narraría el locutor guanacasteco Róger Ajún un partido de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) hoy día.

Aclaro que no tengo nada personal en contra de este enamorado del micrófono, aunque no niego que me resultaban empalagosas aquellas transmisiones suyas de los años 90 en Canal 2, en las que alababa y casi que glorificaba al equipo manudo.

¿Quién no recuerda los motes que les puso a los jugadores rojinegros? Javier El Sheriff Delgado, Bernal Dinamita Mullins y José Alexis Súperman Rojas, El Principito Rolando Fonseca, Rónald La Bala Gómez, Wílmer El Pato López y Froylán El Cachorro Ledezma.

En honor a la verdad, debo decir que Ajún también “bautizó” a algunos futbolistas morados: El Caballero del Fútbol Evaristo Coronado y El Maravilloso Roy Myers, así como que el apodo Richard La Pantera Smith fue obra del desaparecido locutor Mario McGregor.

Sin embargo, eran los integrantes de LDA quienes más elogios recibían por parte de quien incursionó en la locución estimulado por dos locutores cuyas voces ya se apagaron: José Luis El Rápido Ortiz y Luis Humberto Ramírez.

Recuerdo, como si hubiera sido ayer, a Róger Ajún agregando la siguiente muletilla cuando se refería a alguna de las estrellas manudas: “Hoy por hoy el mejor líbero del país”, “hoy por hoy el mejor delantero del país”, “hoy por hoy el mejor portero del país”.

Inolvidables también aquellos: “Soberbio, exquisito el pase que Wílmer El Pato López le filtró a Rónald La Bala Gómez; le dijo ‘¡tome, hágase grande, toque la gloria!’”.

Claro, hay que reconocer también la calidad, talento y genialidad futbolística que tenían los jugadores de esa Liga con la que se solazaba quien suma ya 40 años en el mundo de la narración.

De allí, precisamente, mi deseo morboso, travieso y pícaro. ¿Qué diría Ajún si le tocara transmitir un partido del Alajuelense actual? ¿A cuál recurso retórico echaría mano en lugar de las loas? Es más, ¿tendría la osadía de aceptar el reto de narrar los partidos de los rojinegros?

Imagino que recurriría a motes como La Carreta..., El Colador…, El Dormilón…, El Arco del Triunfo…, El Oso Perezoso…, Pólvora mojada... etc. ¿A cuáles jugadores les pondría esos sobrenombres Róger Ajún? Se los dejo de tarea.