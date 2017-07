Opinión: Todos contra el Herediano a ver qué pasa

Si los seis delanteros clase A del Herediano patentan en la red las sugestiones que desgranan sobre el papel, el inminente campeonato será un paseo para el Team .

Memo Ortiz, Luis Ángel Landín, Mambo Núñez, Julio Cruz, Jonathan Hansen y Jairo Arrieta auguran una riada de goles, espoleados por volantes de buen pie como Azofeifa, expertos en montar el preámbulo de la anotación.

Está claro que Medford no formará en el ataque del campeón a todos estos jinetes del gol juntos, pero sí tendrá tantas combinaciones como posibilidades de acción si a uno o dos se les empaña la mirilla para que otro lo reemplace y cumpla la tarea con creces.

Será difícil que el destino mueva sus hilos y confirme en el devenir del certamen aquella frase transgresora de Paulo César Wanchope, relativa a que Saprissa tenía la mejor planilla.

El aluvión florense se perfila de altísimo nivel para que el brasileño debutante en el fondo morado, Henrique Moura, lo meta en cintura, con compañeros más propensos a la medianía como Julio Cascante, Joseph Mora o Lemark Hernández, de lo que se salva, eso sí, Heiner Mora.

Porque, sinceramente, si Saprissa deposita su ficha ganadora de ataque en Jerry Bengston, Herediano puede contestarle con sus seis ases y las comparaciones caerían por la borda.

Pese a ello, los morados aparecen como el rival más pintado para frustrar el sueño florense del “bi”, no tanto por planilla como dice Chope, sino por el técnico Carlos Watson, su manejo de la idea y su influencia para convencer al grupo de que se puede tentar la hazaña.

A Alajuelense no lo veo por falta de materia prima pues, en esencia, veremos a la vieja guardia del Macho Ramírez, apuntalada con dos futbolistas del exótico Caribe que se amoldan a su presupuesto y futbolistas de segunda fila que el club se empeña en contratar.

El peso lo llevará esa base que se recibió campeona con Óscar, es decir, Pemberton, Salvatierra, Gutiérrez, Meneses, Gabas, Guevara y McDonald, a los que se sumará por trayectoria Jameson Scott. Es decir que solo habrá espacio para tres emergentes.

Para curarse en salud, Benito Floro adelantó hace rato que si este semestre no es el de la Liga, el equipo estaría para el año entrante. Que no digan que no avisó.

Y Cartaginés la tendrá empinada pues tiene siete sancionados que no verán acción de entrada: Fonseca, Blanco, Calderón, Ronchetti y Alvarado —tres partidos—, Clunie y Castillo —uno—.

Como no hay mal que por bien no venga, quizá se trate de una oportunidad dorada para que el equipo finalmente le abra de par en par las puertas de la oportunidad a los novatos campeones Sub-20, encabezados por ese proyecto de notable jugador que es Cristopher Núñez.