Opinión: ¿Es Popeye o faltan espinacas?

Ojalá Marcelo Popeye Herrera sea un mal seleccionador.

Escogió erróneamente a sus hombres en la Sub-20 y por eso hicimos un papelón. Incluso con poco tiempo por delante, el remedio existe: un nuevo técnico para el equipo. No parece tan difícil.

Pero me temo que las cosas son más graves. Y que el problema no pasa por el entrenador, sino por el material humano. No hay más de dónde escoger. ¡Allí sí que nos fregamos! Porque entonces, más que un técnico de fútbol, habría que nombrar a un arqueólogo, para que busque bajo las piedras a los jugadores que esta Selección extrañó. O contratar al señor de los milagros.

Dirán ustedes que me equivoco, porque Herrera dejó por fuera a Gerson Torres, la joya del equipo, y no convocó a ningún jugador de Cartaginés, el campeón Sub-20, y además excluyó a varios liguistas que fueron base del último proceso Sub-17. Ojalá estén en lo cierto y yo errado. Ojalá que Gerson, bañadito en humildad, y muchos de esos no convocados antes, puedan darle una cara diferente a la Sele .

Por supuesto que el nuevo fichaje del América hace falta. Pero a su clase hay que vestirla con traje de humilde obrero. Porque, de lo contrario, será uno más en esa constelación de divos que, ajenos a su realidad futbolística, reclamaron por las críticas, en lugar de jugar para no recibirlas, y dejaron siempre esa sensación, en el terreno de juego, de representar una nueva oleada de príncipes con espejitis aguda.

Y si se trata de los jugadores excluidos del Cartaginés, no me animo a decir que ellos salvarían la nave. ¿O, a sus casi 20 años, han tenido protagonismo en el equipo azul, por fechas y fechas montados en la nave del naufragio? Si son campeones de la categoría, y si tan buenos resultan ser, deberían tener sentado a más de uno, pero no es así. Ni siquiera meten presión. El de menos edad en la alineación azul, Cristopher Núñez, ya superó la barrera de los 20 años.

De nuevo, espero estar equivocado. Y que, si quitan al actual, el nuevo seleccionador tenga una varita mágica, y cual cazador de pokemons , logre a toda velocidad descubrir los talentos escondidos. O que, si lo mantienen, Popeye sea capaz de hacer lo del personaje de la caricatura: que al borde del descalabro, una dosis de espinacas, compartida con sus muchachos, revitalice al equipo y sirva de reingeniería para un grupo que, hasta ahora, solo demostró tener alma para celebrar.