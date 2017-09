Opinión: Hablemos del PIB y del Barcelona

Me gusta la gente seria que no se toma tan en serio. Es decir, las personas que son formales, responsables y rigurosas en sus trabajos, pero saben disfrutar de las cosas buenas de la vida. Sí, porque sobriedad no es sinónimo de tiesura.

Lo digo porque esta semana conocí al representante en Costa Rica de un organismo financiero internacional, un economista graduado en Boston, quien además fue ministro de Economía y Finanzas, y gerente general del Banco Central de su país de origen, profesor universitario y consultor internacional, y sin embargo no oculta la pasión futbolística que palpita detrás de su traje entero y corbata.

Igual se puede conversar con él de desarrollo económico, déficit fiscal, energía, educación, innovación, ambiente, seguridad ciudadana, turismo, saneamiento de aguas, capacidad de ejecución de empréstitos foráneos, tecnología y otros temas “duros” —como los califican algunos—, que de equipos de fútbol, jugadores, campeonatos y otros asuntos “livianos” —como los llaman otros—.

Fue así como hablamos, entre otros asuntos, de la preocupante situación financiera de Costa Rica y la posibilidad o imposibilidad de aprobar pronto un plan fiscal, la lentitud y entrabamiento con que opera la Asamblea Legislativa, pero también del Real Madrid, del cual me declaro seguidor, y del F. C. Barcelona, del cual él es aficionado, y del exfutbolista español Emilio El Buitre Butragueño.

También intercambiamos algunos comentarios y bromas en torno al campeonato de nacional de fútbol, en especial sobre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense —él andaba acompañado por dos manudas—, el nuevo director técnico rojinegro, Wílmer Pato López, y el primer clásico al que él asistió en nuestro país, el cual se jugó en La Cueva de San Juan de Tibás y concluyó 2-0 a favor de los morados.

“¿Y cuál es su equipo en Costa Rica? ¿Ya escogió alguno?”, le pregunté. “Todavía no me he decidido, pero soy aficionado a las causas perdidas por lo que es posible que apoye al Cartaginés”. ¿Hace falta decir que todos reímos con su respuesta?

De fútbol he conversado también con otros economistas costarricenses: Francisco de Paula Gutiérrez, Alberto Trejos, Roberto Artavia y Víctor Umaña, profesores del Incae, así como con Leonardo Garnier y Ronulfo Jiménez, quien no es “fiebre”, pero se apunta al vacilón.

Repito: me gusta la gente seria que no se toma tan en serio. Por ejemplo, las que igual pueden analizar el comportamiento de los indicadores económicos que las estadísticas futboleras. Después de todo, la vida es balance.