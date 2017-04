Opinión: Choque de buses en la Champions

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

– Señor don Cholo, por favor, sírvanse cruzar el medio campo. Welcome .

– ¿Qué? No, no, cómo se le ocurre, Mr. Shakespeare, vengan ustedes. ¿Qué esperan?, crucen.

– Oh, my God !, jamás, don Diego. Ni más faltaba, ustedes primero...

– ¿Me viste cara de boludo? ¡Andá! ¿No que muy campeones de Inglaterra? ¡Vení!

– Permítame vuestra merced que decline tan magnánimo ofrecimiento. De aquí no nos movemos.

– ¡Hijo de 10 containers todos llenos de p...! ¡Dejá de hinchármelas, Shakespeare! ¡Atacá vos, o te va a pasar lo mismo que a Chirón!

Don Graig palidece (los restos del desdichado y apuñalado Chirón fueron usados como ingrediente en un pastel que devoró Tito Andrónico, en la obra “shakespeareana” del mismo nombre). Empero, más terco que Romeo, no abdica ante los embates verbales y persiste en su amor (no a Julieta, sino al esquema defensivo).

“¿Será así la serie Leicester – Atlético? ¿Un martirizante 0 – 0 que se definiría desde el manchón blanco?”, se pregunta Simeone. Y recuerda, de pronto, que al esloveno Jan Oblak, su guardavallas, se le señala por sucumbir en dos series cumbre desde el punto trágico: la final de la UEFA Europa League 2014 cuando defendía la puerta del Benfica, ante el Sevilla, y la final de la Champions 2016, ya como colchonero, frente al Real Madrid. Encima, Casper Schmeichel, meta danés de los Foxes , fue el héroe en octavos contra los andaluces, al bloquear dos disparos de penal.

– Vos te lo buscaste, Shakespeare, ¡allá vamos!

– Come in , please .

Aunque el Atlético tenga que salir de su zona de confort (el contragolpe), aguardado por un Leicester al que no le dará pena “plagiarle” el estilo (no le queda de otra), igual es la serie de cuartos que luce menos equilibrada. Deberían avanzar los españoles, mientras que al veloz y dinámico Borussia Dortmund podría acomodársele el estilo ofensivo del Mónaco... para liquidarlo vía contraataque.

Y, en las llamadas “finales adelantadas”, Juventus reza para que, si Barcelona les bate en fuera de lugar o los blaugranas caen dentro de su área sin que medie falta, los árbitros no se “equivoquen”, y la serie Bayern Múnich – Real Madrid podría decidirse por el arquero que esté en mejor nivel esta temporada.

Pronóstico (según tendencia reciente, incluido referato): Atlético, Dortmund, Barcelona y Bayern.