Opinión: Benito Floro no florece

Bueno, ya Floro canceló toda posibilidad de triunfo liguista para este año. Volvió a usar su palabra favorita, “proceso”, y pospuso la tierra prometida del éxito para el año 2018. ¡Qué tupé de señor, qué frescura, qué ejemplar tranquilidad! ¡Va a vivir hasta los ciento diez años, don Benito, con esa capacidad para la autocomplacencia y la placidez del alma! Gaetano Pandolfo, una voz que el más pintado técnico del mundo haría mal en desoír, ya le ha propuesto a Floro varios diagnósticos certeros de las disfunciones que aquejan en este momento a la Liga… pero él no oye a nadie, y sigue en su islote futbolístico, a mil millas de toda tierra habitada. ¿Arrogancia, desdén por la opinión de sus colegas costarricenses, incapacidad para la autocrítica? No lo sé. Pero puesto que hasta el año 2018 va a consolidarse el colosal, proteico, titánico equipo que promete, que comience a devengar su colosal, proteico y titánico salario en esa fecha, y que por lo pronto cobre apenas los honorarios proporcionales al nivel de fútbol que su equipo está exhibiendo. En otras palabras, que sus emolumentos sean también sometidos al “proceso”: irá ganando más conforme su cuadro se vaya aproximando al nivel que nos ha prometido. Por lo pronto, percibirá un salario “pre-excelencia” y, una vez llegado a Eldorado futbolístico de 2018, que se bañe en dólares, si tal cosa le place.

Que el “proceso” opere para todos: tieso y parejo.

¡Pobrecita la afición liguista, tener que vivir en “futuro pluscuamperfecto”, a la espera de un paraíso eternamente diferido! El fenómeno de la “cartaguización”: soñar, profetizar, vislumbrar en lontananza… ¡y nunca gozar! Los suplicios de Tántalo y Sísifo combinados. El partido contra Once Caldas nos mostró a una Liga afecta de los mismos vicios del verano 2017: el equipo no ha evolucionado. De nuevo: si el salario del señor Floro fuese determinado por el crecimiento del cuadro, no dudo que en dos semanas lo tendría jugando como centellas. Pero el señor está más tranquilo de la cuenta. La verdad es que Floro pasó por 20 equipos, la vasta mayoría de ellos de ínfimo nivel… y una gris temporada con el Real Madrid, hace 23 años: apenas para impresionar a politos deslumbrados. A mí nunca me la hizo. No le creo una palabra.