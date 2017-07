Óscar Ramírez: 'Ante Estados Unidos será un juego agresivo en el arranque'

¿Cómo espera el partido ante los Estados Unidos?

Típico de una semifinal de la Concacaf, son dos selecciones con un nivel importante, que están buscando su pase a la final y va a ser un partido difícil. Trataremos de darle esa alegría a la afición de volver a estar en una final, pero al frente tenemos a un gran equipo.

¿Cuál es la situación de Ariel Rodríguez?

A Ariel ya le hicieron una resonancia, pero debemos esperar a ver qué arroja el informe para conocer su estado de cara al próximo partido.

¿Cómo ha tomado el camerino las lesiones de sus compañeros?

Con el asunto de las lesiones hay que recordar que este ha sido un torneo duro, fuerte. En el caso de (Bryan) Oviedo, él desde hace tiempo viene con problemas de ese tipo y se está tratando de ver qué pasa con él. Luego vino Johan (Venegas), quien recibió un golpe muy fuerte, después la de Joel (Campbell), quien venía arrastrando un problema de rodilla y desgraciadamente se le da. Son lesiones que pasan, no hay que buscar una situación x, porque se están buscando cosas por la preparación que no son ciertas. En el caso de (Cristian) Gamboa, es un tema que él venía bien, pero le tocó partidos muy difíciles y (Rodney) Wallace tenía continuidad en su equipo, se integra a la Selección y tuvo ese problema muscular. Hay que recordar que es un torneo difícil, como dije y por ello se dan este tipo de lesiones.

Más allá del resultado final de la Copa de Oro, ¿qué le deja este torneo en cuánto a la continuidad de futbolistas como David Ramírez, Yetsin Tejeda, José Salvatierra y Francisco Calvo de cara a los partidos eliminatorios en setiembre?

Creo que es importante porque los muchachos necesitan competitividad completa de un encuentro y de alguna manera en lo táctico hemos experimentado algunas situaciones para tener más alternativas. Esto está muy cerrado (la eliminatoria), el tiempo se acorta y es necesario tener todas las alternativas posibles, un plan B o un plan C, tácticamente me interesa mucho, porque me interesa ser competitivo y llegar a la final.

¿Qué opina del cambio de jugadores en Estados Unidos a partir de los cuartos de final?

Históricamente es la segunda o tercera ocasión en que Estados Unidos cambia a bastantes de sus muchachos en la Copa de Oro. Me parece que es un as que pueden aprovechar y lo han hecho. Nosotros de alguna manera no hemos tenido suerte, pero hemos venido de menos a más. En el arranque nos costó un poco, luego nos estabilizamos. Me parece que hemos terminado bien los segundos tiempos y eso al final es un plus que se nos da y es importante en el cierre.

¿Siente que Estados Unidos se ha visto vulnerable en defensa?

En cuanto a las debilidades de los Estados Unidos, me parece que tienen un conjunto estable y aunque no arrancaron bien la hexagonal, por lo que se dio el cambio de entrenador, se han visto mejor. Siento que ante la pérdida de la pelota intentan presionar bastante, se agrupan en su zona sabiendo que tienen gente importante en la transición defensa y ataque. Todos tenemos nuestras falencias y trataremos de sacarle provecho a las de Estados Unidos. Ellos tienen algunos aspectos vulnerables y esos descuidos están identificados. Será un juego agresivo en el arranque, explosivo y buscaremos el momento en el partido para sacar provecho.

¿Hay mucha diferencia en el planteamiento de Jürgen Klinsmann y el de Bruce Arena?

Me parece que los jugadores están más a gusto con Bruce Arena que con Klinsmann, con quien había cierta tensión. Ahora los veo más alegres, tienen más libertad y siento que eso le dio tranquildad al grupo, de allí el repunte en la hexagonal. Me parece que han recuperado su nivel.