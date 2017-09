Sebastián Moya se viste de líder en la Vuelta de la Juventud

Saber atacar en el momento preciso fue la fórmula que le funcionó a Sebastián Moya (Costafrut) para ganar la primera etapa de la Vuelta de la Juventud y subir al podio para vestirse con la camisa de líder general.

La jornada tuvo un trazado de 123 kilómetros, disputados entre Nicoya, Santa Cruz, Villarreal, Belén y el retorno hasta Nicoya, pasando de nuevo por Santa Cruz.

Según reporta la oficina de prensa de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), en el trayecto se disputaron tres metas volantes y un premio de montaña, que pusieron a Daniel Gómez (Nestlé 7C Giant) y a José Espinoza (Sykes-Power Bar) como líderes de estas modalidades.

"Una carrera muy movida, ataques y fugas fueron actores del día, primero Marco Piedra, de Ciclo Castillo, luego se le unieron Espinoza de Sykes y Alexánder García de BCT-Revista Bike. Pero la fuga más sobresaliente del día fue la de Dylan Castillo, de Ciclo Castillo, quien logró sacar una ventaja de más de cuatro minutos sobre el lote principal", describió la Fecoci.

Castillo se mantuvo en punta de competencia por 46 kilómetros, pero ese desgaste en solitario le pasó la factura.

A falta de seis kilómetros para la meta firmaron su orden de captura y en el último repecho, antes de entrar a Cañas, Sebastián Moya saltó del lote.

Desde ese momento emprendió una aventura en solitario que lo llevó a cruzar la raya de primero y convertirse en el mandamás de la categoría Sub-23.

"La verdad es que el equipo está muy fuerte, hoy no logré sacar mucha ventaja pero creo que hay que pelear la camiseta a toda costa, me he preparado muy bien. Cuando vi el repecho que conocía antes de entrar a Nicoya fue cuando decidí atacar y en el último terreno que era plano hice una contrarreloj individual a fondo y me resultó bien", comentó Moya.

El paraíseño de Nestlé 7C Giant detuvo el cronómetro en 3:16:22, seguido a 22 segundos por Sergio Arias (Sykes Power Bar), mientras que Joseph Villalobos (Costafrut) fue tercero, a 23 segundos.

Para este viernes también entrarán en acción las categorías juvenil masculina y las damas en Sub-23 y juvenil.

La salida será a las 9 de la mañana, con partida en Nicoya, pasando por Santa Cruz, Comunidad, Playa Hermosa y Playa Panamá, para concluir la jornada en Liberia.