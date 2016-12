Román Villalobos al ceder contra los Rojas en Vuelta a Costa Rica: ‘No puedo echarme a morir’

Está a 5:20 del líder general

Grecia

Román Villalobos (Canel's Specialized) fue el gran damnificado en la sétima etapa de la Vuelta a Costa Rica, pues en la fracción entre Alajuela, Puntarenas y Grecia cedió mucho terreno con respecto a sus rivales directos y ahora está a 5:20 del nuevo líder general, César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón).

"Para nadie es un secreto que pelear la Vuelta contra dos hombres tan fuertes como los hermanos Rojas (César y Juan Carlos) es muy difícil, al final me hicieron la licuadora y traté de sostenerme lo más que pude, hicimos el mayor esfuerzo", relató Villalobos, sentado en una acera de Grecia porque estaba agotado tras el esfuerzo hecho.

La etapa siete se disputó entre Alajuela, Puntarenas y Grecia, con un total de 176 kilómetros.

"Cuando me corté traté de no desesperarme, esperé el grupo de atrás, pensé que venía más cerca, cuando me entraron tratamos de montar un paso, pero ya los hombres de adelante iban lanzados para ganar la etapa", citó.

El plan de ese grupo en el que iba Román era recortar distancia, pero esa misión se tornaba muy complicada.

"Era muy difícil, más sabiendo que mis compañeros atrás venían tocados por el esfuerzo de la subida. Hay que esperar a ver qué queda en las otras etapas, no podemos dar el brazo a torcer, ni nada de eso".

Villalobos aseveró que los Rojas son dos hombres muy fuertes.

"El que quiera ganar la Vuelta tiene que correr con esas adversidades o tener una mano derecha como ellos la tienen, que son dos y también tienen a (Leandro) Varela, que es un hombre muy fuerte para ellos".

Villalobos sabe que en Grecia se esfumó su ilusión por pelear el título, a no ser que ocurra alguna eventualidad, pero él seguirá batallando sobre su bicicleta.

"Por respeto a la afición, a los patrocinadores y a las personas que me han apoyado, no puedo echarme a morir por una etapa como la de este martes, tengo que salir como los grandes de esta Vuelta, dando la lucha hasta el último día", afirmó.

Y agregó: "Tengo que brindarle más espectáculo a la afición y dar mi mayor esfuerzo para que el 25 de diciembre por lo menos salgamos satisfechos por darlo todo".











