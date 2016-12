César Rojas: ‘Mantener la camiseta de líder da una motivación extra’

Fue un día tranquilo para el mandamás de la competencia

Fue un día tranquilo para el mandamás de la competencia

San Isidro de El General

El ciclista César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) no tuvo contratiempos para defender su liderato general en la Vuelta a Costa Rica que terminará este domingo.

Tanto César como su hermano Juan Carlos se dieron el lujo de tomarse una de las etapas más temidas como un día de descanso entre comillas, tras el esfuerzo que realizaron en la jornada anterior entre Alajuela, Puntarenas y Grecia.

Los Rojas pensaron en que no valía la pena arriesgar en el cerro de la Muerte, así que no atacaron y tan solo se dedicaron a ejercer un control sobre su principal rival, Román Villalobos (Canel's Specialized), según explicó el propio César, quien acumula 28:40:05 en la clasificación general, tras ocho etapas disputadas.

-- ¿Qué analiza de la jornada?

Fue una etapa bastante provechosa para el equipo, hicimos una buena carrera, agradecer a mis compañeros que se comportaron a la altura, este día era tranquilo entre comillas, los colombianos hicieron una gran carrera, al igual que Román (Villalobos) y Elías (Vega) que entró por detrás al final.

"Nosotros estamos tranquilos, estamos con el mismo tiempo que le sacamos en Grecia a los rivales y este día era solo de marcar".

"Tratamos de recuperarnos en este día para lo que viene".

-- ¿No valía la pena arriesgar en el cerro de la Muerte?

Creo que no valía la pena, al principio no estaba lloviendo mucho, pero la carretera estaba muy mojada. Román se tiró a bajar muy duro y lo que hicimos fue mantenerle la rueda para que no abriera. Eso fue lo que hicimos.

"Fue una etapa etapa bastante bonita y felicitar a Elías Vega (ganador) que hizo un buen cierre".

-- ¿Qué piensa de que ahora Román Villalobos es tercero en la general, aunque usted lleva una buena diferencia?

Es una diferencia bastante bonita (5:18), pero no nos podemos confiarnos, Román es un rival muy fuerte, lo ha demostrado y bueno, aquí lo importante es que seguimos en la lucha, demostramos que también estamos fuertes y lo que queda es mantener la diferencia que tenemos por delante de ellos.

-- ¿Cómo su experiencia de ese primer día vestido de amarillo en una Vuelta?

Creo que es una experiencia bastante bonita, mantener la camiseta de líder da una motivación extra y ya soy una persona bastante madura, lo tomo con mucha calma, yo creo que al estar de líder no es algo solo mío, esto es de todo mi equipo que da la cara por mí todos los días, está fuerte y esto es para ellos, por el gran trabajo.











