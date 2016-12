César Rojas: ‘Ya me merezco mi primera Vuelta a Costa Rica’

Es el nuevo líder general y restan cinco etapas para el final

Grecia

Sereno, pero ilusionado con algo nuevo para él. César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) estaba acostumbrado a trabajar para su hermano Juan Carlos, para ese hombre indestructible en carretera y que tiene una hegemonía en la Vuelta a Costa Rica, tras ganarla en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2015.

El rey Juan Carlos decidió heredar su corona, pero asegurándose de que siga dentro de su familia y por eso ahora trabaja para su hermano de 28 años, quien este martes asumió el liderato general de la Vuelta a Costa Rica.

César nunca había portado la camisa amarilla de líder en la carrera por etapas más tradicional del ciclismo tico y con mucha seguridad, afirma: "Ya me merezco mi primer Vuelta a Costa Rica".

Sin embargo, aún restan cinco etapas y todavía no canta victoria, porque la competencia finalizará hasta el 25 de diciembre.

- ¿Qué significa ser líder de la Vuelta a Costa Rica por primera vez en su carrera?

Le doy gracias a mi equipo, que estuvo de maravilla, este triunfo es para ellos, fue una etapa muy provechosa para nosotros.

"Decidí salir a buscar la carrera, creo que nuestro rival Román Villalobos estaba muy cerca en la general y teníamos que atacarlo con todo para poder alejarlo un poquito más.

"Esto significa mucho para mí, ser líder de una Vuelta a Costa Rica no es cualquiera que lo logra y creo que ya soy un ciclista muy maduro y lo tomo tranquilo".

- Dice su hermano Juan Carlos que él va a trabajar para usted, ¿qué opina?

Así es, ya me merezco mi primer Vuelta a Costa Rica, he luchado mucho durante estos cinco años con mi equipo para que Juan Carlos tenga sus logros y creo que este año me toca a mí.

"Todavía no he ganado nada hasta que no pase la última raya el 25 de diciembre no me voy a sentir ganador, en el ciclismo pasan muchas cosas y todavía no puedo decir que he ganado nada, vamos poco a poco, vamos día a día y gracias a Dios estamos con la carrera a nuestro favor.

"Le agradezco a mi equipo que hizo un gran trabajo y este triunfo es para todos".

- Ustedes dos tienen características muy parecidas, pero durante todo este tiempo ¿qué ha aprendido César de Juan Carlos?

Creo que he aprendido muchas cosas, Juan Carlos es un ciclista muy completo y creo que entrenamos juntos durante todo el año y lo que hace él lo hago yo, creo que por eso andamos muy parejos en la montaña y en todo lo que hacemos, siempre nos gusta prepararnos muy bien y a conciencia, es el trabajo de todo un año.

- ¿Ustedes se prepararon en Colombia para esta Vuelta?

Así es, este año hicimos una preparación muy buena en Colombia, le agradezco a mi equipo que hizo un gran esfuerzo para poder prepararnos allá y creo que eso ha sido la diferencia para estar bien en esta Vuelta.

"Fuimos 22 días a Colombia y es muy bueno prepararse allá y gracias a Dios se han venido viendo los logros".

- ¿Listo para escalar el cerro de la Muerte en el que el año pasado se exhibió?

Sí, listo. El cerro de la Muerte es durísimo, hay que entrarle muy inteligente, hay que recuperarse para la etapa que viene, que es muy clave también.











