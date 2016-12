Vuelta a Costa Rica: Juan Carlos Rojas planea correr dos o tres años más

Celebró su cumpleaños en la competencia

Golfito

Cumplir años en la Vuelta a Costa Rica es toda una tradición para el máximo ganador de giros a la tica.

Juan Carlos Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) abrió este jueves su almanaque 35 y sus compañeros celebrarán con él, con un queque, tras la calurosa etapa entre Dominical, Ciudad Cortés y Golfito.

LEA: Vuelta a Costa Rica: Víctor García gana el embalaje en Golfito tras una fuga

"Hay que darle gracias a Dios por darle un año más de vida a Juan Carlos, que está cumpliendo años, a él le toca siempre pasar su día en la Vuelta y es raro, porque se pasa sufriendo", manifestó entre risas el líder general de la competencia, César Rojas.

Al campeón de la fiesta de los pedales ticos en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2015 lo buscaban a cada instante para felicitarlo.

"Agradecerle a Dios por tenerme acá y estoy contento, es diferente, todos los años paso mi cumpleaños en una Vuelta, es diferente, pero bonito, mucha gente está pendiente de uno".

El rey Juan Carlos se siente fuerte, este año trabaja para cederle su corona a su hermano César y disfruta lo que hace, porque sabe que se acerca el momento de tomar una decisión importante.

LEA: Vuelta a Costa Rica: Recortan 23 kilómetros a la antepenúltima etapa

"Espero poder seguir unos años más aquí, haciendo lo que me gusta, que es el ciclismo. Yo tengo un problema en la espalda, cada año me afecta más y tengo la fe en Dios de hacer por lo menos dos o tres años más de ciclismo y retirarme como corredor, pero seguir siempre ligado al ciclismo, como entrenador tal vez", confesó Rojas a La Nación.

Su padecimiento en la espalda es algo con ha tenido que lidiar prácticamente durante sus mejores años sobre la bicicleta.

"Me carga mucho el nervio y de ahí viene mucha fatiga muscular, lo he sabido llevar poco a poco para que no se me haga mucho, pero así es la vida, con los años uno cada vez va para atrás y la lesión es la que me va a impedir seguir más años en esto", finalizó Juan Carlos, quien escolta a César en la general, a 43 segundos.











