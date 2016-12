Elías Vega hizo trabajo impecable en el cerro de la Muerte y triunfa en Pérez Zeledón

Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica

San Isidro de El General

Elías Vega logró lo que siempre había querido, pero no imaginaba que se le daría en Pérez Zeledón, con el ascenso al cerro de la Muerte de por medio.

El escalador paraiseño del equipo Nestle Giant le puso su firma a la octava etapa de la Vuelta a Costa Rica, trazada sobre 126,83 kilómetros entre San José y San Isidro de El General, con un tiempo de 3:26:09, seguido por su compañero Joseph Chavarría.

"De verdad que esto es un orgullo, sabía que en esta Vuelta podía ganar una etapa, vengo de ganar el circuito periférico en Ciudad de Guatemala, que eso me dio mucha motivación, sé dónde lanzarme, soy de buscarlo de largo, no de llegada masiva y aproveché que venía con confianza, me sentía bien de piernas, quise entrar de primero en la curva y logré el triunfo", manifestó Elías Vega a La Nación.

Con el mismo registro de ellos también arribaron Román Villalobos (Canel's Specialized), Juan Carlos Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) y Vladimir Fernández (Scott TeleUno BCT).

"Esta es mi primera victoria de etapa en Vuelta a Costa Rica y espero que no sea la última. Siempre soñé con ganar una etapa, las del cerro de la Muerte son de las más duras; me conocí bien, comí bastante, venía regulado en la subida, no fui a los ataques de la gente fuerte y bajando hice mi carrera, junto a Joseph pudimos entrar a la punta otra vez", relató Elías.

Y agregó: "Nos colocamos a la rueda, le dije 'Joseph vamos a ganar' e hicimos el 1-2. Me sentí con confianza, lanzándome de largo podía agarrarlos de sorpresa, me fui hasta el final, hice la última curva con mucha técnica, me impulsé y no miré hacia atrás hasta que crucé la meta y ganamos".

A dos segundos llegó el líder general, César Rojas, quien por primera vez supo lo que era correr una etapa del giro a la tica con la indumentaria amarilla más codiciada de la carrera.

En la general, él acumula un tiempo de 28:40:05 y su hermano, el rey Juan Carlos, lo escolta a tan solo 43 segundos; mientras que Román Villalobos entró a zona de podio, porque ahora es tercero, a 5:18.

PUBLICIDAD

Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica Octava etapa de la Vuelta a Costa Rica

La carrera. Con mucho respeto y sin ceder nada. Así fue el primer contacto de los ciclistas con el mítico cerro de la Muerte en esta edición 52 de la Vuelta a Costa Rica.

Aunque era un día de cuidado, la mitad de la sentencia se dictó en Grecia, donde los hermanos César y Juan Carlos Rojas dinamitaron la carrera.

Vestido por primera vez con el traje amarillo de líder general, César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) tuvo un día tranquilo desde que comenzó a correr el tiempo en la octava etapa.

La hora previa a la largada si fue un poco estresante para este pedalista, porque su hermano Juan Carlos y su compañero Leandro Varela estaban atascados en una presa y estaba la incertidumbre de qué pasaría.

Un par de minutos antes de que se cerrara el control de firmas, el rey Juan Carlos apareció y a César le volvió el alma al cuerpo.

La salida neutralizada se dio en el edificio central del INS en San José y el kilómetro cero estaba en el ingreso a la autopista Florencio del Castillo.

Desde que empezó a correr el cronómetro, el ecuatoriano Jonathan Caicedo y el colombiano Steven Calderón (Strongman Campagnolo), el mexicano Efrén Santos (Canel's Specialized) y el tico Kenneth Aguilar (Scott TeleUno BCT) saltan del grupo.

Pronto, el potente y rápido paraiseño José Vega (Nestlé Giant) puso orden y ganó la meta volante en Servicentro El Guarco para abonarle más puntos a su liderato en esta modalidad.

Se venía el ascenso y de forma automática tanto en la fuga como en el grupo comienzan las secuelas.

La carrera se selecciona por completo. El premio de montaña de primera categoría en La Cangreja (kilómetro 27,05) lo gana Kevin Murillo (Canet Múltiples Corella), seguido por Caicedo y Santos.

La subida cada vez es más dura y en punta solo resiste Caicedo, el campeón panamericano que corona en solitario el premo de montaña en El Empalme (kilómetro 43,36).

Ahí ya se aplicaba la ley de los más fuertes, porque al ecuatoriano lo perseguían los hermanos Rojas, Román Villalobos (Canel's Specialized) y Vladimir Fernández (Scott TeleUno BCT).

PUBLICIDAD

Caicedo, que tenía muy buenas sensaciones, vio truncada su aspiración de buscar la etapa cuando aparecieron los problemas mecánicos; se le cayó la cadena y cedió 10 segundos.

Aún así le llevaba un minuto a los escaladores ticos; pero luego falló el pasador.

Camino al punto más alto del cerro de la Muerte, terminó su aventura, pues lo capturó el grupo perseguidor en el que estaban los Rojas, Román, Fernández, José Rodríguez y Leandro Varela.

Bajaba la temperatura, a unos siete grados, aparecía la neblina y por algunos sectores llovía; todo eso le inyectaba tensión a la carrera.

La cabeza de carrera se redujo a cuatro hombres: Juan Carlos Rojas, César Rojas, Román Villalobos y Vladimir Fernández.

En el kilómetro 80,34 se disputaba el tercer y último premio de montaña de primera categoría del día, exactamente en el cerro de la Muerte y ahí puntuaron en orden Román Villalobos, César Rojas y Juan Carlos Rojas.

A partir de ahí, comenzaba el descenso para rematar en la Municipalidad de Pérez Zeledón y la buena noticia es que la carretera está seca y en buenas condiciones.

En esa bajada fue donde otros ciclistas conectaron al cuarteto de punta, entre ellos, Elías Vega, quien saborea las mieles de la victoria.

Este viernes se correrá la novena etapa de la Vuelta a Costa Rica con 145 kilómetros entre Dominical, Ciudad Cortés y Golfito.

La salida será a las 9 a. m. y habrá tres metas volantes en disputa, ubicadas en la Municipalidad de Osa (kilómetro 50,8), Servicentro Chacarita (kilómetro 92,90) y Río Claro - Hotel El Gran Impala (kilómetro 120).

Clasificaciones

Etapa 8

1. Elías Vega (Nestle Giant) - 3:26:09

2. Joseph Chavarría (Nestle Giant) m.t.

3. Román Villalobos (Canel's Specialized) m.t.

4. Juan Carlos Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) m.t.

5. Vladimir Fernández (Scott TeleUno BCT) m.t.

6. César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) a 2 segundos

7. Leandro Varela (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) a 4 segundos

8. Nicolás Paredes (Strongman Campagnolo) a 1:08

9. Bryan Salas (Scott TeleUno BCT) m.t.

10. Pablo Mudarra (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) a 2:07

General

1. César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) 28:40:05

2. Juan Carlos Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) a 43 segundos

3. Román Villalobos (Canel's Specialized) a 5:18

4. Joseph Chavarría (Nestlé Giant) a 8:47

5. Pablo Mudarra (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) a 9:29

6. Leandro Varela (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) a 10:18

7. Nicolás Paredes (Strongman Campagnolo) a 11:15

8. Bryan Salas (Scott TeleUno BCT) a 14:58

9. Vladimir Fernández (Scott TeleUno BCT) a 15:33

10. José Varela (Canet Múltiples Corella) a 16:00

Puntos

1. César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) 78 puntos

2. Joseph Chavarría (Nestlé Giant) 78 puntos

3. Román Villalobos (Canel's Specialized) 72 puntos

Metas volantes

1. José Vega (Nestlé Giant) 37 puntos

2. Carlos Brenes (Canet Múltiples Corella) 20 puntos

3. Josué Alpízar (Scott TeleUno BCT) 10 puntos

Montaña

1. César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) 49 puntos

2. Román Villalobos (Canel's Specialized) 48 puntos

3. Juan Carlos Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) 36 puntos

Sub 23

1. Leandro Varela (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón) 28:50:23

2. Daniel Jara (El Colono) a 32:56

3. Kristopher Vega (Scott TeleUno BCT) a 35:19

Por equipos

1. Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón 85:58:06

2. Canel's Specialized a 14:54

3. Strongman Campagnolo a 1:03:29











Comparta este artículo Deportes Elías Vega hizo trabajo impecable en el cerro de la Muerte y triunfa en Pérez Zeledón Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Elías Vega hizo trabajo impecable en el cerro de la Muerte y triunfa en Pérez Zeledón Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.