Tom Dumoulin al ganar el Giro de Italia: 'Nunca imaginé vivir algo así'

Las comparaciones son odiosas, pero las características de Tom Dumoulin (Sunweb) hacen recordar al legendario español Miguel Indurain y eso es todo un incentivo para el nuevo campeón del Giro de Italia.

Desde el principio y hasta el final, el holandés de 26 años demostró que tenía todas las condiciones para superar a los favoritos, Nairo Quintana (Movistar Team) y Vincenzo Nibali (Bahrain), tal y como ocurrió en Milán.

Empero, pocos apostaban por él en las quinielas para dejarse el trofeo Senza Fine (Sin Fin) de campeón.

Que diera la pelea no es nuevo, porque ya había mostrado su calidad en la Vuelta a España en 2015, cuando fue líder durante varias fracciones y costó que le quitaran el primer lugar.

Pero en el Giro de Italia siempre hay un corredor que aparece para sorprender y en esta ocasión le tocó a él, quedándose con el título.

Si bien es cierto su poderío en la contrarreloj lo llevó a asumir el liderato por ocho días y recuperar esa maglia rosa (camisa rosada) de campeón en la crono final en Milán, no se puede omitir que Dumoulin demostró ser muy completo.

El rodador se las ingenió para escalar bien y cuando los rivales se quedaban marcándose entre ellos, que suele ser una práctica muy común en el ciclismo, Dumoulin daba golpes sobre la mesa y era él mismo quien atacaba.

Ni siquiera evitó su victoria un día realmente dramático para él, cuando tuvo que bajarse de la bicicleta por problemas estomacales y luego emprender en solitario un ascenso.

Ese día se acortaron las distancias y después el propio Dumoulin, que durante toda la carrera se mostró como un ciclista demasiado sincero a la hora de expresarse, admitió que cometió un error de principiante por quedarse de último en una bajada.

Nunca tiró la toalla, pero jamás se creyó campeón antes de la hora y también se disculpó después de que habló de más en un momento de calentura, cuando le deseó lo peor a Quintana y a Nibali, para que salieran del podio, donde al final de cuentas lo acompañaron tras las 21 etapas de un Giro intenso, duro y reñido.

"Nunca imaginé vivir algo así", citó Doumolin instantes después de que supo que era el campeón de la Corsa Rosa.

"¡Es una locura! ¡He ganado el Giro! Tenía que mantener la calma y me costó conseguirlo. Afortunadamente, tuve buenas piernas y me fue bien en la contrarreloj".

El cierre tuvo drama y emoción. El holandés se limpiaba el sudor del rostro y quedaba a la espera de las buenas nuevas.

A través de una pantalla seguía con detenimiento lo que faltaba de una jornada en la que él tiró una crono con todo lo que tenía, porque sabía que era su verdadera apuesta por el título.

"No quería ni saber las diferencias. Mi director deportivo debía decirme cuándo debía dejar de tomar riesgos y lo hizo a mitad del recorrido. Cuando crucé la línea, me dijo que había ganado", contó, dando a entender que en ese instante no caía en cuenta de lo que ocurría.

"Estoy muy feliz. La mayor emoción fue poder subir al podio con mis compañeros de equipo. Somos únicamente siete, pero hemos sido nueve (corredores) los que lo hemos dado todo por este resultado", afirmó el hombre que le ganó el Giro a Nairo Quintana por 31 segundos.

Dumoulin admite que ni siquiera para él fue un Giro fácil.

"Al principio no pensaba en la victoria final, pensaba en acabar en el podio. En el Blockhaus estaba muy contento con lo que había hecho. Luego la etapa de Oropa fue la que marcó un antes y un después", explicó.

El sucesor de Vincenzo Nibali en el podio de la ronda italiana no adelantó cuál será su próxima carrera, pero dejó entrever que volverá al Giro el próximo año, porque quiere defender su corona.

Y mientras eso pasaba, su compatriota Jos van Emden (LottoNL Jumbo) se soltó a llorar como un niño porque le había ganado la contrarreloj a Dumoulin.

Clasificaciones

Etapa 21

1. Jos van Emden (TLJ), 33:08

2. Tom Dumoulin (SUN), a 15 seg.

3. Manuel Quinziato (BMC), a 27 seg.

4. Vasil Kiryienka (Sky), a 31 seg.

5. Joey Rosskopf (BMC), a 35 seg.

6. Jan Barta (BOH), a 39 seg.

7. Georg Preidler (SUN), a 51 seg.

8. Bob Jungels (QST), a 54 seg.

9. Jan Tratnik (CCC), a 57 seg.

10. Andrey Amador (MOV) a 1:02

13. Vincenzo Nibali (TBM), a 1:09

27. Nairo Quintana (MOV), a 1:39

28. Thibaut Pinot (FDJ), a 1:42

161. Simone Andreetta (BAR), a 6:44

General

1. Tom Dumoulin (SUN), 90:34:54

2. Nairo Quintana (MOV), a 31 seg.

3. Vincenzo Nibali (TBM), a 40 seg.

4. Thibaut Pinot (FDJ), a 1:17

5. Ilnur Zakarin (KAT), a 1:56

6. Domenico Pozzovivo (ALM), a 3:11

7. Bauke Mollema (TFS), a 3:41

8. Bob Jungels (QST), a 7:04

9. Adam Yates (ORS), a 8:10

10. Davide Formolo (CDT), a 15:17

11. Jan Polanc (UAD), a 18:06

12. Jan Hirt (CCC), a 20:49

13. Maxime Monfort (LTS), a 21:59

14. Dario Cataldo (AST), a 24:40

15. Sebastien Reichenbach (FDJ), a 28:11

16. Patrick Konrad (BOH), a 35:50

17. Mikel Landa (Sky), a 37:09

18. Andrey Amador (MOV), a 37:49

19. Hubert Dupont (ALM), a 38:45

20. Tejay van Garderen (BMC), a 57:13

167. Giuseppe Fonzi (WIL), a 5:48:40