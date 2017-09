Ciclista tico Kevin Rivera defiende a capa y espada el liderato en el Tour de China II

Con apenas 19 años, el ciclista costarricense Kevin Rivera salió bien librado de una prueba complicada para él, porque tras ganar la primera etapa del Tour de China II, el pedalista de Pacayas tuvo que hacer la defensa de la camisa amarilla.

La jornada consistía en un circuito de 100 kilómetros.

"La carrera estuvo muy dura, fueron 100 kilómetros que se rodaron muy fuertes, me tocaba estar adelante, algo que me cuesta mucho porque no soy rodador; al contrario de mis compañeros que son especialistas en el plano, pero lo hicimos bien pese a no tener las cualidades de rodar en el plano, aguantamos la etapa, eran dos vueltas", relató Rivera en declaraciones recopiladas por la oficina de prensa de la Federación Costarricense de Ciclismo.

Para la jornada de este jueves se corre otro circuito, por lo que el nacional, asegura, deberá mantenerse fuerte y concentrado para llevarse el cetro de campeón el próximo domingo.

"Tocan otros 100 kilómetros en un circuito, se corre muy duro, mucha velocidad, tiene que estar uno muy concentrado, con las curvas que se cogen muy fuerte. Son carreras muy cortas pero muy intensas y la verdad es que me va a costar un poco, tengo que mantenerme fuerte para tratar de estar adelante, ya lo hicimos y debo aguantar hasta el domingo para trata de ganar la general. Debemos estar tranquilos y buscar el objetivo".

Rivera concluyó en la posición 33 con el mismo tiempo del vencedor de la jornada, Scott Sunderlatt de Isowhey-Sports-Swisswellness, quien registró un crono de 2:02:08.

En la general, el tico que milita en el equipo continental profesional Androni Sidermec acumula un tiempo de 5:02:39, seguido por el italiano Mirko Trosino a 22 segundos y por el colombiano Mauricio Ortega a 29 segundos.

Por su parte, el jefe del tico en el Androni, Gianni Savio dijo: "Por el gran trabajo que hicieron, me alegro por todos los integrantes del equipo y en particular con Kevin Rivera, un jovencito en el cual tengo mucha confianza. En estos días todo el equipo trabajará totalmente para él, con toda la gana, determinación y entusiasmo para lograr el título de campeón".