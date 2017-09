Ciclista tico Kevin Rivera puede lograr triunfo histórico si se corona en el Tour de China II

Un despiste se puede pagar muy caro en un circuito y la mejor forma que encontró el equipo continental profesional Androni Sidermec para custodiar el liderato del tico Kevin Rivera en el Tour de China II, es no cederle ni un centímetro a los rivales.

La escuadra italiana de Gianni Savio no especula y presentó una propuesta agresiva en la tercera etapa de esta carrera asiática.

El resultado es que se dejó la largada de 94 kilómetros en Changde Hanshou con Marco Benfatto, quien se convirtió en el hombre más rápido del día con un tiempo de 1:55:59.

Rivera culminó la fracción en la casilla 51, un puesto que dejó la general intacta.

El juvenil de Pacayas conserva la camisa amarilla con un acumulado de 6:58:38, escoltado por el italiano Mirko Trosino, a 22 segundos; y el colombiano Mauricio Ortega es tercero, a 29 segundos.

"Faltan dos días para terminar el Tour de China II y tenemos toda la confianza de ayudar a Kevin Rivera a lograr el título de campeón. Sería un triunfo muy importante para un joven de 19 años que descubrí y lancé pronto a profesionales", mencionó Savio.

Y agregó: "Podría ser un récord, porque no me acuerdo de otros ciclistas que a su edad hayan ganado una carrera de primera categoría del calendario internacional UCI. Nosotros tenemos un buen equipo, compacto y con verdaderos profesionales, por esto tengo toda la fe y la confianza para lograr con Kevin Rivera un triunfo que podría ser histórico".

Las palabras de su jefe llenan de optimismo y confianza a Rivera, quien es el único hombre que ha portado la camisa de líder en lo que va de este evento.

"Es una responsabilidad muy grande la que he tenido y he sacado coraje de donde no tengo, porque he tenido que rodar en el plano y 'corajear' mucho, estando atento a mis compañeros que han hecho un trabajo fenomenal", dijo el tico en declaraciones a la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

La tercera jornada del Tour de China II fue corta, pero explosiva, porque se rodó a una velocidad alta.

"A veces me pongo ansioso, pero mi equipo me ha ayudado mucho, ellos son profesionales y saben cómo manejar este tipo de competencias, entonces me dicen que esté tranquilo y pues ahí trato de calmarme", relató Rivera.

Para este viernes se corre la cuarta etapa con 115,3 kilómetros en Huangshi Daye.

El sábado no habrá carrera y la competencia terminará el domingo con 91,2 kilómetros en Zhuhai Hengqin.