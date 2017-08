Kenneth 'Pollis' Tencio logró su mejor puesto en una Copa del Mundo 'freestyle'

El ciclista de BMX freestyle, Kenneth Pollis Tencio, logró el fin de semana en Budapest, Hungría, su mejor posición en una de las paradas de la Copa Mundial de la Unión Ciclística Internacional (UCI), en esa especialidad.

Tencio, oriundo de Cartago, terminó en la sétima posición, demostrando mucha variedad en sus trucos, así como arrojo y valentía a la hora de ejecutarlos, a pesar del fuerte viento que imperó en las competencia, que fue factor determinante para su desempeño.

Tencio [side_to_side]

En las semifinales del sábado, Pollis Tencio avanzó de segundo con una puntuación de 91,60, solo superado por el ruso Adreev Kontantin con 91,80.

Para la ronda final, a la que solo llegan los mejores 12, Tencio sufrió un par de caídas por el viento que le desestabilizó en el aire, sin embargo el tico admite que los problemas que tuvo no deben verse como excusa, por el contrario, se sintió muy contento por su desempeño.

"Sinceramente, al principio no queríamos competir por el viento, pero uno a uno los riders decidieron participar. En lo personal no me fue como esperaba, pero me siento contento con mi desempeño, pues me calificaron con el mejor truco y además fue mi mejor posición en una Copa del Mundo en los cuatro años que tengo de participar", confesó Tencio.

El atleta costarricense concluyó la ronda de tres minutos con una puntuación de 73,00, mientras el ganador fue el australiano Brandon Loupos con 88,80, seguido por el venezolano Daniel Dhers con 86,80 y el ruso Irek Rizaev con 84,40.

"Este año ha sido muy positivo, teníamos en mente otro evento en Europa, pero tras el buen desempeño prefiero regresar a Costa Rica y entrenar más fuerte porque la próxima fecha de Copa del Mundo es el 17 de noviembre en Edmonton, Canadá. Las dos últimas competencias serán en Sichuan, China, el 5 y el 8 de noviembre, donde se obtendrá el puntaje final.

Kenneth llegará este martes y se entrenará en Jacó, donde él mismo construyó un parque denominado "10cio", en el que instaló rampas con medidas oficiales para practicar su rutina y afinar todos los detalles para las eventos internacionales que le restan en el año.

"La temporada anterior terminamos en el puesto 11, por lo que nuestro objetivo en el 2017 es avanzar aún más, hay que recordar que el BMX freestyle será deporte olímpico en los Juegos de Tokio 2020 y según nos informaron clasificarán los primeros nueve del escalafón de la UCI", agregó Tencio.