Ciclista tico Josué Alpízar figura en fugas y debuta con un top 10 en España

El costarricense Josué Alpízar llegó a España el martes y este sábado debutó con el equipo Controlpack en el ciclismo amateur de España.

Sin tiempo de adaptación y conociendo a sus compañeros antes de tomar la partida en la edición 44 de la Ronda Ciclista al Maestrazgo, el tico llegó a ver cómo es que se corre ahí y superó las expectativas.

De primera entrada demostró que es valiente, figuró en las fugas y debutó con el décimo lugar, a 1:13 del ganador de la prueba de 145 kilómetros, con salida y meta en Benicarlo.

"Llegaron 108 participantes, élites y sub 23, eran equipos de la zona de Valencia y algunos lugares cercanos. Salió la carrera a las 4 p. m.. Antes de eso conocí a algunos compañeros y la carrera tenía dos puertos de tercera categoría, en la pura mitad de la etapa y la carrera terminaba picando hacia abajo", relató Alpízar a La Nación.

Como es característico en él, a la hora de competir no se siente menos que nadie y trató de hacer una buena carrera.

"Como siempre, yo me metí adelante, el técnico nos dijo que había que estar pilas en la fuga y como no tengo Garmin para ver los kilómetros, lo que tengo es un pulsómetro en el que uno lleva el tiempo, lo puse cuando iniciamos", relató.

Ahí comprobó lo que le había dicho Jason Huertas, quien está corriendo con el Lizarte: en esas pruebas se pedalea a un ritmo muy alto sin parar.

"La carrera iba muy rápido, yo estaba bien ubicado adelante, viendo cómo iba. Como al minuto 10 me metí en la primera fuga, ahí en los primeros balazos. La carrera iba loca, hubo muchos ataques y yo pensé que se hizo la fuga buena".

Alpízar iba con unos siete ciclistas, pero no entró a disputar el primer premio de montaña porque no sabía que estaba ahí.

En el kilómetro 60 los alcanzó el pelotón, que estaba desgranado.

"Se hizo otra fuga en la que volví a ir, pasamos el segundo premio de montaña y pasé como de cuarto; ya la carrera picaba para abajo. Siempre se fue rápido. Yo me he venido sintiendo bien y lograba ir siempre. En la carrera hubo cuatro fugas y en la última estábamos 15 corredores, subimos un último repechito y ahí me quedé", apuntó el pedalista de Buenos Aires de Puntarenas.

En compañía de otro ciclista persiguió a los ocho que se habían marchado, pero no los pudo alcanzar.

El director deportivo del equipo Controlpack, Rafa Casero, hermano de Ángel Casero, quien ganó la Vuelta a España en 2001, felicitó al tico al culminar el evento.

"Todo el rato anduve en fuga y al final el técnico estaba muy contento, igual que los compañeros. Yo también, me siento motivado y muy feliz porque este es el inicio", destacó Alpízar.

Y agregó: "Hay que seguir trabajando, yo sabía que tal vez esta carrera no es de tan altísimo nivel en España, pero ya es un primer roce y estuve algo cerca, entonces eso me motiva a seguir trabajando muy bien y a seguir aprendiendo y conociendo".

El tico aún no sabe con exactitud cuál será su próxima prueba, pero cree que será el otro fin de semana.

Alpízar viajó a España para hacer una pasantía de tres meses con el Controlpack. Sin embargo, lo que él quiere es quedarse en el ciclismo europeo.











