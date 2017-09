Ticos se ubicaron en los últimos puestos de la contrarreloj sub-23 en Mundial de Ciclismo

Los pedalistas costarricenses Jason Huertas y Daniel Jara culminaron entre los últimos puestos en la prueba de Contrarreloj Individual (CRI) del Campeonato Mundial de Ciclismo, este lunes.

Ambos disputaron la carrera de categoría sub-23, que constó de 37,2 kilómetros, entre Grieghallen y Festplassen, en Noruega.

Entre un total de 56 participantes, Huertas fue el mejor ubicado, en el puesto 45, mientras que Jara terminó en el lugar 53.

Huertas llegó a cinco minutos y 17 segundos del ganador de la medalla de oro, el danés Mikkel Bjerg, quien registró un crono de 47:06.48.

En una entrevista de la periodista Georgina Ruiz, el tico manifestó que se topó con un circuito muy técnico.

"Intentamos hacer lo mejor que se pudiera; en la subida perdí bastante porque no me logré acomodar, al principio en plano siento que me fui bien", explicó Huertas.

El zarcereño pertenece al equipo amateur Lizarte, al que se unió a inicios de este año y con el que suma dos victorias: el Gran Premio San Lorenzo (15 de agosto) y la San Bartolomé Sari Nagusia (24 de agosto).

Por su parte, Daniel Jara terminó la carrera de este lunes con tiempo de 53:58.24, a 6:51.76 de Bjerg.

"Estoy bastante contento por conocer lo que es competir en una contrarreloj mundial, es otro nivel a lo que se vive en Costa Rica", dijo Jara a la reportera especialista en ciclismo.

Los ciclistas nacionales volverán a competir el próximo viernes, en la prueba de fondo, que consta de un circuito de diez vueltas para completar los 191 kilómetros de distancia, en la ciudad de Bergen.

Ahí mismo, pero el domingo, Andrey Amador saldrá de nuevo a escena para realizar los 267,5 kilómetros de la división élite.

El corredor de Movistar Team participó el domingo con su escuadra en la Contrarreloj por Equipos (CRE), en la que terminaron sextos, pero en la prueba individual vestirá los colores patrios.