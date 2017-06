Guatemalteco Jonathan de León dio aviso a los ticos para Centroamericanos

Orosi, Cartago. El preámbulo de una batalla que se repetirá en los Juegos Centroamericanos de Managua (Nicaragua) 2017, es lo que se vivió este domingo en la última fecha de la final de la Copa AMPM de mountain bike, que albergó la primera jornada de la Copa América, en la pista La Castilla, en Orosi de Cartago.

Con un paso demoleador en el circuito de 3,8 kilómetros el guatemalteco Jonathan de León dio aviso a los ticos de lo que es capaz al dejarse la competencia, incluso por encima de experimentados como el nacional Paolo Montoya, de Extralum Specialized, y su compañero el colombiano Diyer Rincón, quien se coronó como el monarca de la prueba por fechas costarricense.

De León y Rincón mantuvieron un duelo muy parejo, hasta la última vuelta de las seis pactadas al circuito, mientras Montoya repuntó posiciones hasta llegar a la meta en la segunda casilla.

El chapín impuso su ritmo en una pista que inició llena de barro por la lluvia de la mañana, pero poco a poco el lodo fue dando paso al terreno seco en un recorrido muy técnico, con ascensos extensos a los que el guatemalteco de 23 años se adaptó y finalmente ingresó en solitario a la meta con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 4 segundos (1:12:04).

Montoya, quien vino de atrás para adelante, fue segundo a 1:13 del primer lugar, mientras Rincón terminó a 1:37. En la cuarta casilla se ubicó el Sub 23 Diego Solano, de Orosi Trek, a 1:47 y Jonathan Quesada, de Extralum, fue quinto a 3:17.

"El objetivo es llegar en excelente forma a los Centroamericanos, el roce internacional con los ciclistas colombianos y los ticos es fundamental. Los costarricenses siempre han mostrado un gran poderío en el ciclismo de montaña sobre Guatemala, pero nosotros hemos venido haciendo las cosas bien, mantemos un nivel bastante bueno y he podido acomodarme al ritmo de ellos", aseguró De León, cuya intención es pelear por la medalla de oro.

Por su parte, Paolo Montoya, el mejor costarricense en la competencia, aseguró que fue una competencia muy disputada y al final pudo recuperar posiciones y terminar en el segundo puesto.

"El guatemalteco es un gran corredor. El año pasado perdió una competencia conmigo en Orotina por un desperfecto mecánico y hoy creo que fue la revancha. Los Juegos Centroamericanos son importantes para mí, la Selección se tiene que ir armando y ahora prepararnos, porque serán muy competitivos y así quedó demostrado en esta carrera", confesó Montoya.

Por su parte, en la rama femenina Adriana Rojas volvió a figurar en el podio. La experimentada corredora ganó la fracción y terminó la carrera llorando en brazos de su madre, recordando que hace apenas 22 días falleció su padre Luis Fernando Rojas, a quien le dedicó la carrera.

Rojas, de la escuadra El Lagar Bufete Hernández, completó los cuatro giros al circuito en un tiempo de 1:12:48, seguida por la chilena Pilar Corvalán a 5:56 y la tercera posición se la dejó María José Segura, copequipera de Rojas, a 12:15.

"Ha sido una carrera bastante dura. Quiero dedicársela a mi papá, que en paz descanse. En el recorrido le pedí fuerzas para poder luchar el día de hoy, me dio mucho valor para correr y ganar, pues era lo que más quería. Desde el cielo él me mandó muchas fuerzas. Le agradezco a la gente que me apoya, no ha sido fácil, por lo que ganar acá en Cartago es muy importante para mí", sentenció Rojas.

Cabe destacar que la juvenil liberiana Mónica Montero también logró quedarse con el título de su categoría al ser segunda en la competencia.

Montero se repuso del accidente en la Vuelta a Guanacaste el pasado 12 de junio, cuando quedó incrustada en el parabrisas trasero de un automóvil que se atravesó en la competencia.

Milagrosamente la ciclista liberiana no sufrió la fractura de ninguno de sus huesos o una herida interna, aunque en su rodilla izquierda tuvieron que aplicarle 38 puntadas, más siete en su derecha como únicas cicatrices visibles del fuerte impacto con el auto, así como algunos raspones menores.

Clasificaciones

Masculino

Jonathan de León (Guatemala), 1:12:04

Paolo Montoya (Extralum Specialized), a 1:13

Diyer Rincón (Colombia-Extralum), a 1:37

Diego Solano (Orosi-Trek), a 1:47

Jonathan Quesada (Extralum-Specialized), a 3:17

Femenino

Adriana Rojas (El Lagar-Bufete Hernández), 1:12:48

Pilar Corvalán (Chile), a 5:56

María José Segura (El Lagar-Bufete Hernández), a 12:15

María Fernanda Arévalo (Colombia), a 13:37

Sofía Morales (Dos Pinos-4 en Línea), a 16:25