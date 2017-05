Tom Dumoulin se sorprendió cuando Nairo Quintana se quedó ante su ataque

Giro de Italia

El holandés subía regulándose en la cuesta tendida de 11,8 kilómetros, con un desnivel del 6,2% y no se asustó cuando Quintana atacó, porque si respondía de inmediato, se podía meter en serios aprietos

Ni siquiera Tom Dumoulin (Sunweb) habría apostado por él mismo para ganar en el Santuario de Oropa.

El líder general del Giro resultó ser más astuto que el colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) y que sus demás adversarios.

A sus 26 años, el holandés que en 2015 lideró varias etapas de la Vuelta a España sabía que tenía que correr con inteligencia, porque lo iban a atacar en la etapa 14.

Y también es consciente de que esa estrategia se mantendrá de aquí en adelante, porque la misión de Quintana y de los demás favoritos es bajarlo de la cima en la que está.

Ilnur Zakarin (Katusha) y Mikel Landa (Sky) también ascendían bien y el líder se tuvo confianza para atacar.

Cuando el portador de la maglia rosa (camisa rosada) de líder se animó a decir presente, flaqueó Quintana, algo inesperado.

"Al no poder seguir el primer ataque de Nairo Quintana tuve que seguir mi propio ritmo. Luego me fui acercando cada vez más y al final vi que podía atacar y me animé. Al comprobar que Quintana se quedaba fue algo increíble", expresó Dumoulin.

Él simplemente disfruta su momento, se siente bien para lo que viene y confía en que el lunes de descanso le servirá para tomar un suspiro y encarar la durísima tercera y última semana de carrera, con la ilusión de que como el Giro termina con una contrarreloj individual, esa podría ser su consagración definitiva.

Pero antes de pensar en Milán, el líder es comedido, porque falta mucho por pedalear.

"La carrera sigue abierta. Nairo Quintana y Vincenzo Nibali, como todos sabemos, son muy fuertes en la última semana", apuntó.

La victoria en la etapa 14 es una inyección de motivación para el líder que se mostró intratable en la contrarreloj donde asumió el sitio de privilegio en la tabla acumulada.

"No me esperaba ganar en Oropa, pero es cierto que soñaba con ello. Sabía que mis rivales atacarían y lo hicieron. Fue muy duro, siempre mantuve mi ritmo y estaba bastante relajado", citó.

El Giro terminará el domingo 28 de mayo en Milán.

Clasificaciones

Etapa 14

1. Tom Dumoulin (SUN) 3:02:34

2. Ilnur Zakarin (KAT) a 3 seg.

3. Mikel Landa (Sky) a 9 seg.

4. Nairo Quintana (MOV) a 14 seg.

5. Thibaut Pinot (FDJ) a 35 seg.

6. Adam Yates (ORS) a 41 seg.

7. Vincenzo Nibali (TBM) a 43 seg.

8. Franco Pellizotti (TBM) m.t.

9. Steven Kruijswijk (TLJ) a 46 seg.

10. Tanel Kangert (AST) m.t.

11. Domenico Pozzovivo (ALM) a 50 seg.

29. Andrey Amador (MOV) a 2:21

183. Giuseppe Fonzi (WIL) a 16:14

General

1. Tom Dumoulin (SUN) 59:31:17

2. Nairo Quintana (MOV) a 2:47

3. Thibaut Pinot (FDJ) a 3:25

4. Vincenzo Nibali (TMB) a 3:40

5. Ilnur Zakarin (KAT) a 4:24

6. Bauke Mollema (TFS) a 4:32

7. Tanel Kangert (AST) a 4:55

8. Domenico Pozzovivo (ALM) a 4:59

9. Bob Jungels (QST) a 5:28

10. Andrey Amador (MOV) a 5:36

11. Steven Kruijswijk (TLJ) a 7:03

12. Dario Cataldo (AST) a 7:13

13. Adam Yates (ORS) a 7:43

14. Davide Formolo (CDT) a 7:55

15. Rui Costa (UAD) a 7:58

183. Giuseppe Fonzi (WIL) a 3:01:05











