Colombiano Luis Mejía repite victoria en el Guanaride y se acerca a su tercera corona

No importa si es en la montaña, el plano o en el embalaje, el colombiano del equipo CBZ Asfaltos, Luis Mejía, demostró que no hay nadie que le supere en la edición 14 del Guanaride, sin importar el terreno donde lo reten.

Junto a su equipo, Mejía soportó los embates del español Josep Betalú, así como los del Team Extralum Specialized, con Jonathan Quesada, Diyer Rincón y Guillermo González, para mantenerse en la primera casilla.Tras 110 km de recorrido entre playa Langosta en Tamarindo, Las Catalinas, playa Conchal y retorno al punto de partida, Mejía se impuso con4:04:47, seguido por Rincón y Batalú, a tan solo un segundo.Precisamente, Rincón y Joseph Chavarría, de CBZ Asfaltos, dominaron por 70 kilómetros la fracción y lograron sacar una diferencia dehasta seis minutos, pero en el sector de Las Catalinas el pasador de la bicicleta de Chavarría sufrió un desperfecto mecánico y perdióvalioso tiempo.Rincón, entonces, trató de partir en solitario, y recuperar terreno en el sector más técnico de la carrera, pero Betalú y Mejía salieron a"cazarlo" y tras el paso por playa Conchal el trío se fue con todo a meta.En la línea de llegada, nuevamente Mejía hizo alarde de su punta de velocidad para derrotar en la línea de meta a su compatriota Rincón;una rueda atrás ingresó a Betalú.

A falta de la tercera y última jornada, este domingo en Hacienda

Pinilla, Mejía debe marcar estrictamente a Betalú durante los 57 km de

l trayecto y evitar que le saque diferencia.

Al paso por playa Conchal los pedalistas sufrían por el embate de la alta temperatura, rumbo a la meta en Tamarindo, Santa Cruz. [side_to_side]

El escarabajo, ganador en las ediciones del 2010 y 2015, sabe de las condiciones del español Batalú. Por tal razón, aseguró que el trabajo de equipo fue fundamental para lograr mantenerse, ante lo extensa de la jornada.

"Mis compañeros Joseph Chavarría, Jonathan Carballo y Eddy Pérez me ayudaron mucho. Joseph se fue adelante para presionar Betalú y quitarnos esa presión a nosotros. Todo salió a la perfección y al final llegamos juntos a meta y pude ganarles nuevamente en el embalaje. A pesar de que se cambió la primera parte del recorrido, Betalú siempre atacó, logramos controlarlo y en el último tramo, que fue el paso por la playa, la arena estaba más compacta y eso nos ayudó a pasar ese punto sobre la bicicleta", recordó Mejía.

Por su parte, el español indicó que no pudo salir del grupo y siempre estuvo marcado por el cuadro de CBZ Asfaltos, por lo que el desgaste al final fue muy grande, pero considera que dio la talla y hoy volverá a intentarlo, porque con un segundo de dfierencia nada está resuelto.

En el caso de Jonathan Quesada, del Team Exctralum, el costarricense mejor ubicado, indicó que estará muy atento, pues lo fundamental es concluir en el podio de la carrera.

"Fue una etapa súper dura. Cuando Mejía y Betalú atacaron en una cuesta no pude seguirles el paso. Por dicha Enrique Artavia, el líder de los másters, me echó una mano y no perdimos mucho tiempo. Ahora lo ideal es recuperarme para la etapa final. Es una fracción muy corta para tratar de sacar mucha diferencia pero vamos hacer nuestro mayor esfuerzo", confesó Quesada de tan solo de 20 años.

Finalmente, Ángela Parra continúa su dominio en femenino y es muy improbable que no pierda ese primer lugar y gane por sexta ocasión el Guanaride

"La jornada fue complicada en su primera parte. Fue un constante sube y baja y al final logramos el objetivo de mantenernos en la primera posición. No puedo decir que ya gané porque esto es ciclomontañismo y pueden suceder muchas cosas, por lo que hasta que no termine la carrera no vamos a decir que la hemos ganado", añadió Parra.

Clasificaciones

Etapa 2 1. Luis Mejía (CBZ Asfaltos); 4:05:48

2. Diyer Rincón (Team Extralum); M:T.

3. Josep Betalú Arpo (BMC); a 1 segundo

4. Jonathan Quesada (Team Extralum); a 6 minutos, 13 segundos

5. Guillermo González (Team Extralum); a 15:07

Mujeres

1. Angela Parra (CBZ Asfaltos); 4:55:02

2. Eunice Rojas (Team Extralum Specialized); a 14:08

3. Sarah (Groot Costa Rica) a 29:02

General Varones

1. Luis Mejía (CBZ Asfaltos); 7:37:38

2. Josep Betalú (Arpo BMC); a 1 segundo

3. Jonathan Quesada (Team Extralum Specialized); a 7 minutos, 10 segundos.

4. Diyer Rincón (Team Extralum Specialized); a 14:02

5. Joseph Chavarría (CBC Asfaltos); a 23:12

Mujeres

Angela Parra (CBZ Asfaltos); 9:18:06

Eunice Rojas (Team Extralum Specialized); a 40:06

Sarah (Groot Costa Rica); a 1:07:17

