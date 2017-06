Ciclista que quedó incrustada en parabrisas de automóvil volvió hoy a competir

Orosi, Cartago. Mientras esperaba en la línea de salida, la ansiedad por volver a competir solo era superada por su nerviosismo.

Pero al escuchar el pitazo que daba por inciada este sábado la prueba del evento denominado eliminator en la Copa AMPM de mountain bike, en la pista La Castilla en Orosi de Cartago, la ciclista Mónica Montero se liberó de sus temores y pedaleó nuevamente en busca de sus sueños.

Hace apenas 22 días Montero sufrió un aparatoso accidente durante la Vuelta a Guanacaste, en donde a 300 metros de concluir la primera etapa, un vehículo se le atravesó y la pedalista quedó incrustada en el parabrisas trasero de un automóvil.

Milagrosamente la ciclista liberiana no sufrió la fractura de ninguno de sus huesos o una herida interna, aunque en su rodilla izquierda tuvieron que aplicarle 38 puntadas más siete en su derecha como únicas cicatrices visibles del fuerte impacto con el auto, así como algunos raspones menores.

"Vengo muy motivada, la verdad. Quizás no estoy al 100% como uno quiere, pero aquí estamos dando la pelea. Estoy muy agradecida con Dios que me dio la oportunidad de estar en una carrera, de escuchar de nuevo el pito en la salida y poder entregarlo todo", comentó Montero.

La pedalista oriunda de Liberia aceptó que no fue su mejor carrera, no solo por venirse recuperando del percanse sino además porque a pesar de ser juvenil compitió en la categoría élite en el eliminator, una complicda prueba que arranca con una contrarreloj y luego continúa con una eliminatoria en grupos de cuatro hasta sacar los cuatro mejores corredores, que disputan la final.

"Venimos a aprender de esta modalidad que tanto nos cuesta y que no es usual en el país. Para el domingo esperamos hacer las cosas de la mejor manera en el evento de cross country, en el que lidero el campeonato a nivel juvenil y tengo la oportunidad de coronarme campeona este año", dijo Montero.

La atleta aseguró que el apoyo de su familia y amigos ha sido fundamental para volver a las carreras y demostrar una vez más sus condiciones.

"Es muy diferente entrenar que correr en una competencia oficial. Tenemos ese miedo de caernos y que se nos abran las heridas de la rodilla, por eso corremos con rodilleras para tener un poco más de seguridad. Mi familia me da todo su apoyo, siempre me motivan y me encomiedan a Dios, pero me gana más la motivación por competir", aseguró Montero.

Esta última largada de la temporada de la Copa AMPM también es de carácter internacional al ser una de las cuatro fechas de la Copa América, por lo que además de los pedalistas costarricenses participan 30 atletas del continente.

La ciclista de 18 años aspira a coronarse este domingo como la campeona juvenil, pues el año anterior perdió el cetro por culpa de una caída en la que se quebró la clavícula izquierda y no pudo concluir el campeonato. También espera medir sus fuerzas ante participantes extranjeras.

en la fecha de la Copa AMPM de mountain bike, este sábado en Orosi de Cartago.

"Vamos a intentar ganar el título, coronar este campeonato del AMPM. Debemos hacer mucho mejor las cosas porque hay dos rivales de Guatemala y México que son muy fuertes. En general la temporada ha sido muy disputada, las chicas corren muy bien, es duro y ahora al estar las extranjeras hay que darle con todo para lograr el objetivo", puntualizó Montero.

El evento del eliminator en la rama femenina lo ganó la experimentada Adriana Rojas (El Lagar Hernández), seguida por María José Segura (El Lagar Hernández), Angi Gómez (Honduras), Johana Jiménez (El Lagar Hernández) y Kritel Rodríguez (Grupo Colono).

Mientras en masculino el vencedor fue Andrey Fonseca (Team Focus) y lo acompañaron en el podio Jonathan de León (Guatemala), Paolo Montoya (Team Extralum-Specialized), Oldemar Vega y Jimmy Chaves.