Ciclista Milagro Mena pasó de no tener equipo a ser una ficha de lujo

Extralum Specialized presentó a sus figuras

Lindora

El ciclismo no deja de sorprender a la orotinense Milagro Mena.

A mediados del año pasado, su vida cambió cuando recibió una llamada y le avisaron que tenía que irse de inmediato a Brasil, porque representaría a Costa Rica en el ciclismo de ruta de las Olimpiadas de Río 2016.

Ella fue muy valienta, dio todo lo que tenía y hasta Andrey Amador llegó para prestarle sus tubulares.

Mena vivió al máximo lo que fue su debut olímpico, pero no le salía de su mente la idea de qué pasaría después, porque integraba un equipo que desapareció.

Su futuro no estaba claro, pero ella simplemente pedaleaba con la esperanza de que le saliera otra oportunidad.

"Estoy muy contenta, desde finales de diciembre se venía acomodando todo de la mejor manera para el equipo y ya estamos de lleno con Extralum Specialized, es un sueño poder correr con este equipo, siempre lo quise, me veo con el uniforme y aún no lo creo. Gracias a Dios todo se cumple, logramos sueños y ahora vamos a dar el mayor esfuerzo por representar bien la camisa y sacar buenos resultados", manifestó Mena.

Para ella, lo mejor que le pudo pasar fue esto. "No tenía equipo y ahora estoy en uno de ensueño, por toda la estructura que nos dan Extralum y Specialized, como colaboradores de ellos es importante todas las garantías que nos dan y estar tranquilos de que mes a mes vamos a tener el beneficio económico, como un trabajador normal y por hacer lo que nos gusta".

Para esta temporada, Mena correrá tanto en ruta como en MTB. "Voy a tener inclusive un calendario más ordenado, porque en otros años se nos exigía correr en todos los eventos y ahora trataremos de ir a buenas carreras, ya que se nos permite. Vienen eventos de selección, como el Panamericano de MTB y los Juegos Centroamericanos en diciembre, en Nicaragua", relató.

Después de haber estado presente en el ciclo olímpico pasado, Mena ambiciona más esta vez.

"Cuando corrí los Juegos Centroamericanos en San José me tomó por sorpresa también, una semana antes me avisaron, fui a los Juegos, seis meses después de haber tenido a mi hijo y me fue bastante bien y me llena de motivación, porque cuando estuve ahí, jamás hubiese imaginado que años después estaría en los Juegos Olímpicos", recordó.

La nómina de de Extralum Specialized la integran los ciclistas:

- Paolo Montoya

- Diyer Rincón

- Moisés Hernández

- Jonathan Quesada

- Milagro Mena

- Alexánder Sánchez

- Paula Herrera

- Eunice Rojas

- Natalia Navarro