Nairo Quintana se ve en 'el camino correcto' para buscar el doblete en el Giro y el Tour

La Corsa Rosa comenzará el 5 de mayo

"Siento que este año he dado un paso más de madurez, de resistencia en el cuerpo. Por eso creo que es el momento de hacerlo, cuando el físico tiene una buena condición", afirmó el ciclista colombiano.

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Madrid

El ciclista colombiano Nairo Quintana asegura encontrarse en un nivel físico 'muy bueno' para afrontar el reto de ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia, para lo que considera que está 'en el camino correcto'.

"Nunca habíamos hecho esta apuesta, pero pensamos que estamos en el camino correcto, con el entrenamiento adecuado para llegar en condiciones a las dos", dijo Quintana.

El ciclista recuerda que ya ha corrido dos grandes en un año y aunque "no las he ganado, he estado cerca o en el podio en ambas", como ocurrió en 2016 cuando ganó la Vuelta a España y fue tercero en el Tour de Francia; o en 2015, cuando fue cuarto en la Vuelta y segundo en el Tour.

"Y siento que este año he dado un paso más de madurez, de resistencia en el cuerpo. Por eso creo que es el momento de hacerlo, cuando el físico tiene una buena condición", añadió el ciclista, de 27 años, a pocos días del comienzo de la ronda italiana que arrancará el 5 de mayo y que ya ganó en 2014.

Quintana, quien tendrá como peón al costarricense Andrey Amador, considera que con la baja del italiano Fabio Aru, su "máximo rival es Nibali", que querrá dar lo mejor en el Giro del centenario y ante su público.

"Me siento bien, sobre todo sabiendo que después del Giro tenemos el gran objetivo que es el Tour", añadió el que será el líder del Movistar en ambas carreras.

Insistió en su buena forma tras un entrenamiento específico, que incluyó Colombia, por lo que "con este entrenamiento y las tres semanas de competición del Giro puedo llegar en un gran estado al Tour", que constituye su gran "sueño amarillo".

Quintana, que desde el comienzo de 2017 ha ganado la Vuelta a la Comunidad Valenciana en España y la Tirreno-Adriático en Italia, no dudó en afirmar que "hasta ahora el año ha sido muy bueno".

"He conseguido dos vueltas y una etapa en cada una de ellas y el rendimiento mío y del equipo ha sido muy satisfactorio. Hasta ahora el balance es buenísimo y esperamos seguir con esta racha", concluyó.