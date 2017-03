El ciclismo sorprende de nuevo a Milagro Mena: la orotinense da el salto a Europa

La orotinense se integra a equipo franco canadiense

Poco a poco los sueños de Milagro Mena se vuelven realidad y tan solo está a la espera de que le llegue el tiquete aéreo para marcharse a Europa y correr con el equipo franco canadiense Sas Macogep Acquisio, que será su casa por unos meses en la temporada de primavera de ruta.

El ciclismo vuelve a sorprender a la orotinense que a mediados del año pasado también recibió repentinamente una favorable noticia: se tenía que marchar de inmediato a Brasil porque en un par de días debía representar a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Río.

Mena estaba inquieta porque no tenía equipo; hace pocos días la presentaron como una de las cartas fuertes de Extralum Specialized y ahora surge la oportunidad de correr en Europa, que es el sueño de todo ciclista.

"Desde hace varios meses se iniciaron las negociaciones, han estado en contacto conmigo y ahora me dijeron que podía viajar", comentó la pedalista nacional.

Y agregó: "Es emocionante saber que se fijan en mí y valoran mi trabajo; esto no podría suceder sin el aval de mi equipo, ellos me dan el visto bueno y me han apoyado en todo, me colaboran en lo que necesito y ahora debo hacer lo mejor".

Sas Macogep Acquisio está inscrito ante la Unión Ciclista Internacional (UCI) como franco canadiense y se trata del primer equipo profesional de Quebec.

Esta escuadra trabaja para promover el interés y la pasión por el deporte femenino, en especial el ciclismo.

"La idea es poder correr la Vuelta Femenina en Costa Rica, el equipo está muy consolidado, correré en Bélgica e Italia y será muy importante para mi carrera y me ayudará a mejorar", reseñó la ciclista nacida en 1993.

Según Mena, este es el momento de crecer y demostrar que tiene la capacidad para conseguir más cosas.

"Después de nueve meses de pasarla mal y no tener equipo, llegó la oportunidad con Extralum Specialized y ahora esto... Volveré a finales de julio, espero que con mucho más nivel", citó.

Sin embargo, el préstamo podría extenderse, dependiendo de cómo marchen las cosas.

"Esta salida de Milagro es solo el primer paso, nunca le vamos a cortar el vuelo a uno de nuestros integrantes, ellos tienen la capacidad de ser aún mejores y queremos darles las herramientas para que puedan realizar su trabajo", apuntó Manuel Marín, de Extralum Specialized.

Él cree que inclusive para la temporada de invierno podría generarse más cooperación entre ambas escuadras.

"Ellos podrían tener todo nuestro apoyo y logística para que puedan seguir corriendo aquí en Costa Rica, eso sería genial; es prematuro, pero vamos poco a poco", acotó.

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) ya le dio el aval a Mena para que pueda marcharse al extranjero.











