Ciclista Josué Alpízar hará pasantía con equipo español amateur Controlpack

Este lunes viaja a Europa

Al joven ciclista Josué Alpízar (BCT TeleUno Scott) ni siquiera le pasaba por la mente lo que ocurriría días después de que un amigo le pidió el currículo.

Aprovechando unos contactos que hizo Gregory Brenes mientras corría en España, la hoja de vida deportiva de este pedalista nativo de Buenos Aires de Puntarenas llegó hasta el equipo amateur español Controlpack, que será su casa por los próximos tres meses en primera instancia.

"Hace semana y media me dijeron que alistara maletas porque me iba para España, durante mucho tiempo estuve pulseando algo así, no salía nada y ahora sí. Me tuve que decidir porque estaba como en un momento en el que quería estudiar para no hacer solo ciclismo", relató Alpízar a La Nación, mientras terminaba de preparar su maleta.

Contó que en el Controlpack le dan el hospedaje y la alimentación, así que consiguieron el dinero para comprar el tiquete aéreo.

"Me voy este lunes por la tarde y me recogen en Valencia, eso es lo que sé. Estoy feliz, es lo que siempre he esperado como ciclista, usted sabe que aquí el ciclismo es muy complicado y desde que estoy corriendo, mis hermanos y yo habíamos intentado una oportunidad así, se dio y hasta me cuesta dormir en la noche, todavía no me lo creo", señaló.

El pedalista de 20 años viaja con mucha ilusión y cree que en alguna carrera podrá encontrarse con el zarcereño Jason Huertas, quien milita en el ciclismo aficionado con el Lizarte.

Además, es probable que después de que termine su pasantía en el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI en Suiza, el turrialbeño Daniel Jara también vaya con Alpízar al Controlpack.

"Ya observé videos, los pelotones son grandes y van a mucha velocidad. Yo que he corrido contra Jason y sé lo que él es, me dice que allá se va muy rápido y que va aguantando, pero que son muy fuertes. Allá se corre diferente, hay que acostumbrarse al ritmo, al clima, a todos los factores lo más rápido que haya, a sufrir, a crecer como ciclista, como persona, ojalá hacer buenas carreras y poder quedarse allá uno", mencionó.











