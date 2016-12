César Rojas: ‘Nadie me regaló nada’

Es el campeón de la Vuelta a Costa RIca 2016

César Rojas se demoró 42:09:11 para completar los 1.649,21 kilómetros del trazado de la edición 52 de la Vuelta a Costa Rica y relevó a su hermano Juan Carlos en el trono del giro a la tica.

Aunque quedó demostrado que el Rey era el hombre más fuerte de la carrera, la formación de Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón Specialized acudió al evento con la consigna de que en lugar de buscar una sexta corona con Juan Carlos, el título quedara en manos de César, algo que se hizo realidad.

“Yo creo que nadie me regaló nada, esta Vuelta la gané como tenía que ser, yo creo que el día que gané esta carrera fue el día en el que llegué a San Carlos y humildemente le doy gracias a Dios y a toda la gente que me apoyó, sin ellos no hubiera sido posible”, aseguró el nuevo monarca.

Además, no titubeó en felicitar a un digno rival como Román Villalobos (Canel’s Specialized), quien fue tercero en la general y finalizó como campeón de la montaña y de la regularidad.

“Él hizo una gran carrera, en las etapas entre Alajuela, Puntarenas y Grecia teníamos que atacarlo, tratamos de sacar la mayor diferencia posible. Cuando Juan Carlos y yo hicimos un dúo sacamos bastante diferencia y ese día nos dieron las fuerzas”.

Dice que la clave para coleccionar su primera camisa amarilla de campeón fue ser constante durante las 12 etapas.

“Para poder ganar una Vuelta a Costa Rica de tanta magnitud, que este año fue tan dura, creo que la clave era estar fuerte todos los días. Si se falla un día nunca se va a poder ganar una Vuelta a Costa Rica y eso es gracias a la preparación durante el año”.

Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón ganó la clasificación por equipos y se dejó el cetro Sub 23 con Leandro Varela.

José Vega (Nestlé Giant) hizo historia como el primer triple campeón de metas volantes.