Andrey Amador fue el mejor de su equipo en la Strade Bianche más dura de los últimos años

El tico terminó en el puesto 29 de la prueba italiana

El ciclista costarricense Andrey Amador corrió este sábado una de las pruebas de un día que más le gustan y aunque fue el mejor de su equipo en la Strade Bianche, en Italia, el tico de Movistar Team no quedó satisfecho.

La carrera la ganó el polaco Michal Kwiatkowski (Sky) con un tiempo de 4:42:42 y Amador acabó en el puesto 29, a 10:24.

El tico superó a figuras como Fabio Aru (Astana), Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) y Rigoberto Urán (Cannondale Drapac); mientras que el eslovaco Peter Sagan (Bora) tuvo que abandonar por enfermedad.

La prueba de 175 kilómetros con salida y meta en Siena fue de exigencia total, con once tramos de 'sterrato' (caminos de tierra y polvo) a lo largo de la travesía en los que se acumulaban 61,9 kilómetros.

De los 168 ciclistas que se inscribieron para esta clásica toscana, 89 hombres completaron el trazado, uno no tomó la partida y 78 optaron por el retiro.

"Fue un día muy complicado, quizá la Strade Bianche más dura de los últimos años. Me vi involucrado en la primera caída. Aunque solo tuve que poner el pie a tierra (no se cayó), me quedó la mano un poco adolorida", relató Amador en su página web.

Y agregó: "Luego en el tramo más complicado, pinché y (José Joaquín) Rojas me tuvo que dejar su rueda. Todo eso complicó la situación y fue difícil estar más adelante. Finalmente llegué con el grupo que pude pillar".

En Movistar Team consideran que esta Strade Bianche fue la más dura de las once ediciones disputadas hasta la fecha.

"La lluvia caída durante las diversas fases de carrera, los fuertes vientos y el peligro añadido por ambos elementos que supusieron sobre los tramos de 'sterrato' depararon una carrera repleta de tensión, cortes e incluso caídas, que mermaron en cierta medida las opciones del principal Movistar presente, Andrey Amador", relata la escuadra telefónica.

El tico estuvo acompañado hasta la segunda sucesión de secciones de tierra por sus compañeros, entre ellos, Ricard Carapaz y Jorge Arcas.

A mitad de la carrera se produjo una montonera y aunque Amador no se cayó, se golpeó el brazo en esa lucha por evitar irse al piso, como si le pasó a muchos corredores.

Después de esta Strade Bianche, el rutero nacional competirá en la Tirreno Adriático, del 8 al 14 de marzo y que es parte del calendario enfilado como preparación para el Giro de Italia (del 5 al 28 de mayo), prueba en la que Amador retoma la función de peón, porque presente como gregario del colombiano Nairo Quintana.

Clasificación

1. Michal Kwiatkowski (Sky) 4:42:42

2. Greg van Avermaet (BMC) a 15 segundos

3. Tim Wellens (Lotto Soudal) a 17 segundos

4. Zdenek Stybar (Quick Step Floors) a 23 segundos

5. Tom Dumoulin (Sunweb) a 1:26

6. Luke Durbridge (Orica) m.t.

7. Christopher Juul-Jensen (Orica) a 1:29

8. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) a 2:20

9. Thibaut Pinot (FDJ) a 2:23

10. Scott Thwaites (Dimension Data) a 2:52

29. Andrey Amador (Movistar Team) a 10:24

32. Fabio Aru (Astana) a 10:30

44. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) a 13:38

64. Rigoberto Urán (Cannondale Drapac) a 13:54

89. Rafaello Bonusi (Androni) a 22:52

Lo malo del día por poco librar la caída, y pinchazo en los peores momentos . Lo MEJOR darme la rueda @jjrojillas que está ya de vuelta 💪💪🏹 — Andrey Amador (@Andrey_Amador) 4 de marzo de 2017











