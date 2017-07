Tour de Francia: Chris Froome conquista su cuarto título y el colombiano Rigoberto Urán es subcampeón

La historia se sentenció en Marsella con una contrarreloj individual (CRI) de 22,5 kilómetros y el resultado es que Christopher Froome (Sky) agranda su leyenda en el ciclismo mundial, al conquistar su cuarto título del Tour de Francia.

El británico que nació en Kenia se quedó con el cetro de la ronda gala en 2013, 2015, 2016 y este domingo subirá al podio en París para retirar el trofeo que lo acredita como el monarca supremo de la competencia de ciclismo más mediática del mundo.

A sus 32 años, el ciclista que tiene contrato hasta 2020 con el Sky queda ahora a un título de igualar el récord de cinco triunfos de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

La emoción no podía faltar y Froome tampoco quería defraudar en un día en el que él partía como el favorito.

Despojarlo del título parecía una misión imposible, pero sí estaban en juego los otros dos cajones del podio.

El francés Romain Bardet (Ag2R) era segundo en la general a 23 segundos del líder; mientras que el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) era tercero, a 29 segundos.

Y en la CRI, los puestos se invirtieron.

El local sufrió y aunque quedó tercero en la general, tuvo que sacar fuerzas de donde ya no había para sostenerse en el podio, superando por apenas un segundo al español Mikel Landa (Sky), que es cuarto.

Colombia y los fiebres del ciclismo latinoamericano aplauden de pie a Urán, que finalmente es el subcampeón del Tour, tal y como lo fue Nairo Quintana en 2013 y 2015.

Rigo lo había dicho el día anterior. Este sábado se jugaba el día más importante de toda su carrera, a pesar de las críticas recibidas no hace mucho y que algunos lo invitaban al retiro.

Este hombre tan auténtico que nació en Urrao y que le tocó forjarse en la bicicleta un mejor futuro tras la muerte de su papá añade un segundo lugar en un Tour de Francia a un palmarés en el que también se encuentran dos subcampeonatos en el Giro de Italia y una medalla de plata en la ruta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La CRI la ganó el polaco Maciej Bodnar (Bora) con un tiempo de 28:15, seguido por su compatriota Michal Kwiatkowski (Sky) a 1 segundo y Froome se dejó la tercera plaza de día, a 6 segundos.

Urán, quien hizo la CRI con todo lo que tenía, fue octavo en la etapa, a 31 segundos de Bodnar y se llevó un ligero susto, porque a pocos metros de cruzar se fue contra las vallas, justo donde había un hueco que puso en aprietos a varios pedalistas, como Nairo Quintana, quien tuvo que brincárselo.

"Fue muy duro. Todos arriesgamos. No me salió bien la última curva y casi me caigo. Sabíamos con quién nos enfrentábamos y que era difícil sacar el primer puesto a Froome, pero estoy más que contento", comentó Urán con euforia.

Por su parte, el costarricense Andrey Amador (Movistar Team) salió de la rampa al ser las 7:11 a. m., hora de Costa Rica y completó la cronometrada con un tiempo de 32:40.

Eso significa que el tico quedó de 163 en la CRI, a 4:25 de Maciej Bodnar.

No fue la mejor contrarreloj del tico, quien estuvo en el top 10 de las dos cronos del Giro de Italia.

Sin embargo, era algo lógico, tomando en cuenta el desgaste que arrastra al correr por primera vez en un mismo año el Giro y el Tour.

Además, el tico se ha visto mermado por las dos caídas sufridas en esta edición de la ronda gala que está a tan solo una etapa de llegar a su final.

En la clasificación general, Chris Froome acumula 83:55:16 tras 20 etapas.

Urán es segundo, a 54 segundos y Bardet completa el podio, a 2:20.

El rutero nacional se encuentra en la casilla 89 de la general, a 2:56:43 del hombre que le tiene la medida puesta al Tour de Francia.

Solo quedan 103 kilómetros, con una largada entre Montgeron y los Campos Elíseos en París.

Es un día para celebrar, en el que Froome tendrá un paseo del triunfo, que no resulta tan paseo, porque ese circuito de cierre por lo general es muy rápido.

También es una alegría para todos los que logran llegar hasta ahí, porque completar el trazado de una vuelta grande no es fácil.

Clasificaciones

Etapa 20

1. Maciej Bodnar (BOH) 28:15

2. Michal Kwiatkwoski (SKY) a 1 seg.

3. Chris Froome (SKY) a 6 seg.

4. Tony Martin (KAT) a 14 seg.

5. Daryl Impey (ORS) a 20 seg.

6. Alberto Contador (TRE) a 21 seg.

7. Nikias Arndt (SUN) a 28 seg.

8. Rigoberto Urán (CAN) a 31 seg.

9. Stefan Küng (BMC) a 34 seg.

10. Sylvain Chavanel (DEN) a 37 seg.

15. Mikel Landa (SKY) a 51 seg.

22. Fabio Aru (AST) a 1:16

36. Nairo Quintana (MOV) a 1:42

163. Andrey Amador (MOV) a 4:25

167. Jarlinson Pantano (TRE) a 5:10

General

1. Chris Froome (SKY) 83:55:16

2. Rigoberto Urán (CAN) a 54 seg.

3. Romain Bardet (ALM) a 2:20

4. Mikel Landa (SKY) a 2:21

5. Fabio Aru (AST) a 3:05

6. Daniel Martin (QST) a 4:42

7. Simon Yates (ORS) a 6:14

8. Louis Meintjes (EAU) a 8:20

9. Alberto Contador (TRE) a 8:49

10. Warren Barguil (SUN) a 9:25

11. Damiano Caruso (BMC) a 14:48

12. Nairo Quintana (MOV) a 15:28

89. Andrey Amador (MOV) a 2:56:43

167. Luke Rowe (SKY) a 4:35:52