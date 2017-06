Andrey Amador: 'Me gustaría mejorar en la montaña, el punto más débil que tengo'

Cinco días después de completar su sexto Giro de Italia, en el que se mostró ante el mundo como uno de los mejores gregarios de la competencia, el ciclista costarricense Andrey Amador posteó en sus redes sociales un video en el que respondió las consultas que sus seguidores le enviaron a través del hashtag #AskAndrey.

El rutero tico de Movistar Team finalizó en el puesto 18 de la clasificación general en una ronda italiana ganada por el holandés Tom Dumoulin (Sunweb).

Aparte de los seis Giros (2010, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017) en los que ha estado presente, Amador también actuó en dos Tour de Francia (2011 y 2013), así como en dos Vueltas a España (2014 y 2015).

Durante esta última vuelta grande -como se le llama a las carreras de 21 etapas-, el corredor nacional evidenció un notorio progreso en la montaña, aunque según él, aún le falta mejorar más.

A diferencia de los últimos años, Amador no se quedó en el puro inicio de las subidas fuertes.

El tico, quien fungió como escolta de Nairo Quintana que finalizó subcampeón por 31 segundos, siempre subió junto a su jefe de filas y perdía rueda cuando venían los ataques de los escaladores natos.

Pese a que ejerció un rol de gregario, Amador se metió en varias fugas.

Como agradecimiento a las personas que siempre estuvieron con él durante las 91 horas con 12 minutos y 43 segundos que pedaleó a lo largo del Giro centenario, el tico sacó un buen rato en estos días de descanso y así respondió las inquietudes de sus seguidores:

-- ¿Cuántos bidones toma durante una etapa y una vuelta grande?

Depende un poquito de la etapa, no es lo mismo una etapa que tenga 150 kilómetros a una de 250 kilómetros. Por ejemplo, en una etapa de 150 kilómetros plana nos podemos tomar unas cuatro o cinco botella de agua y hay puntos de carreras en los que hace mucho calor con 40 grados, me atrevo a decir que se pueden llegar a tomar de 10 a 15 botellas de agua.

-- ¿Algún día correrá la Vuelta a Costa Rica?

La verdad que sí, siempre ha sido mi sueño, de hecho que nunca he ganado una etapa ni una Vuelta a Costa Rica y para mí es un sueño que cuando termine el periodo acá, ir a Costa Rica y poder hacer una Vuelta a Costa Rica e intentar ganarla.

-- ¿Qué hace en los días de descanso durante las carreras?

En los días de descanso normalmente salimos a entrenar un poquito, lo que pasa es que aunque sea de descanso uno no puede dejar toda la actividad y salimos como una hora o una hora y media, muy tranquilos, mucho paseo y luego seguir un poco la rutina.

"Tenemos la parte de masaje y luego algunas horas en Internet, aprovechar para hablar con la familia, que en este caso estaban conmigo, entonces verlos un poquito más tiempo".

"Se ven algunas páginas, investigando un poco y viendo alguna serie u otra cosa".

-- ¿Le gustaría ser capo, se siente listo para serlo o se siente mejor con su rol actual? ¿Se lo han ofrecido en algún momento?

Es una cosa que obviamente se plantean y cuando es de un nacional jala más, como se dice, pero yo creo que el equipo nos ha dado muchas oportunidades; en su momento tampoco he sabido aprovecharlas y yo creo que siempre nos han dado la oportunidad a todos, yo se los puedo asegurar.

"En el caso actual, si tenemos dos líderes no es porque el equipo los ha seleccionado, sino porque así lo han demostrado y a nosotros nos toca jugar un papel de apoyarnos en torno a ellos y la verdad que me siento muy contento y muy orgulloso de este trabajo y la verdad que estoy contento".

-- Luego de nueve años como profesional, ¿en qué área le falta mejorar como ciclista?

Soy un corredor por así decirlo entre comillas completo, pero obviamente me gustaría mejorar bastante en la montaña y a veces cuando me veo pedaleando me gustaría mejorar la estética y por lo tanto habría una mejora en la contrarreloj; pero sí me gustaría mejorar en la montaña que es el punto más débil que tengo.

-- ¿Cuál fue el momento más emocionante de este último Giro?

Hay varios, dependiendo... Yo creo que fue muy emocionante el día en el que ganó Gorka (Izagirre), que nosotros íbamos por detrás y ahí íbamos escuchando.

"La verdad es que una escapada tan complicada como la que había siempre es difícil, había corredores de muchísimo nivel, como lo es él también".

"Son momentos que fueron antes de terminar y motivan todavía y luego cuando ya Nairo (Quintana) agarró el maillot rosa, yo creo que son momentos del Giro para nosotros que son los que nos ponen contentos".

-- ¿Se comió todo el helado de guayabita o fue trabajo en equipo con Movistar Team?

Costó que llegara, pero llegó, hubo compañeros que lo probaron y fue un recuerdo para el país, que yo creo que es una marca que nos identifica.

-- ¿Qué otro deporte hubiese practicado de no ser ciclismo?

Me hubiera encantado motocross, me encanta ese tipo de adrenalina y es difícil practicarlo por la parte económica, es un deporte muy caro, de mucha inversión y al final me decanté por algo parecido que es la bicicleta y aquí estamos.

-- ¿Cuándo tiene vacaciones para invitarlo a pescar?

Yo voy a Costa Rica hasta en octubre, si me dicen, para eso siempre estoy. Me gusta, pero obviamente es un poco contrario a lo que nosotros hacemos, entonces si lo dejamos un poco para después del final de la temporada y que me inviten en noviembre, que de fijo voy.

-- ¿Hablan entre los latinoamericanos en el pelotón?

Sí hablamos muchísimo, yo creo que eso es casi una costumbre. A veces hay un corredor nuevo, o con el que uno no ha coincido mucho y es una cosa que a uno lo jala del corazón hablar un poco de allá, o de la misma carrera; pero es que en carrera no tenemos mucho que hablar, vamos siempre medio estresados, pero siempre nos saludamos y hablamos.

-- Después de 20 etapas pedaleando entre tres y cuatro horas diarias, nunca ha pensado, ¿en qué momento me metí en esto?

Es normal, pero pienso que es peor cuando va uno en la etapa 3 y vuelve a ver el libro de carrera que se bastante grande, donde vienen todas las etapas con la explicación y sí se hace un poco difícil o lo lento que se hace a lo largo de 21 días en los que el día a día pasa rápido, pero cuando está uno ahí, en el día a día se sufre bastante y por así decirlo, son lentos los días, se hace largo.

"Cuando ya pasaron o ya entra uno después de la etapa 10 es como una rutina y la verdad que el físico aguanta más que la cabeza, que es un poco lo que más nos engaña, a nivel mental".

-- ¿En qué debe mejorar Costa Rica para que más jóvenes tengan proyección internacional y estén en el orbe del ciclismo profesional?

La verdad que un poquito de apoyo. Nunca vamos a parar de insistir en que haya apoyo de la empresa pública como de la privada y se sabe que hay talento, ya se ha demostrado, pese al poco apoyo en todo sentido hay deportistas que han llegado a surgir y representar al país en lo alto.

"Obviamente con una formación de más jóvenes empezando muchísimo antes, yo creo que es una ganancia que tendría el deportista y hay que apostar por eso".

-- ¿Para qué usa la venda en la nariz?

Es un poco para dilatar las fosas nasales y es como una costumbre o manía, como se diga, que tengo que llevarla. Si no estoy con eso en una competencia me siento como que me hace falta algo y también le pasa a algunos corredores más.

-- ¿Cuál corredor que no sea de Movistar escogería como peón si fuera el capo del equipo?

Hay muchos corredores que tienen una grandísima fortaleza, pero uno de los que podría escoger sería un Vasil Kiryienka, que es un excompañero, pero también hay otros corredores que son muy buenos a la hora de colocar y ahí me quedaría con un Fran Ventoso y eso sería un poco lo que iría escogiendo.