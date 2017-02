Pese a caída, Andrey Amador escala al top 15 en Vuelta a la Comunidad Valenciana

Se golpeó la rodilla

Aunque sufrió una caída, el ciclista costarricense Andrey Amador (Movistar Team) finalizó la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana en el puesto 26, a 22 segundos del ganador del día, el alemán Tony Martin (Katusha Alpecin).

El costarricense de Movistar Team escaló diez puestos en la clasificación general, pasando de la casilla 25 a la 15.

La jornada tuvo un trazado de 180,6 kilómetros entre Alicante y Denia, con cinco premios de montaña de tercera categoría.

"Me volví a caer nuevamente. La carretera estaba muy mojada y no pude evitar irme al piso. El golpe fue muy fuerte y me hice daño en la rodilla, pero por suerte solo chapa y pintura como decimos nosotros. Esperemos que mejore", manifestó Amador en su página electrónica.

El rutero nacional no fue el único ciclista de Movistar Team que se fue al piso, pues también se cayeron el colombiano Dayer Quintana y los españoles Daniel Moreno y José Herrada.

Pese al incidente, el tico está contento porque se siente bien sobre la bicicleta y en esta fracción le ayudó bastante a Nairo Quintana, quien terminó sétimo, a 12 segundos.

La carrera se caracterizó por una fuga en la que pedaleaban Johan van Zyl, Cyril Gautier y Héctor Saez, pero su intento se desvaneció cuando aparecían los ascensos.

Tras la última subida, Tony Martin ejecutó su plan, arriesgó en la bajada y llegó en solitario a la meta en Denia.

Como era previsible, luego de que BMC se impuso en la contrarreloj por equipos (CRE) inaugural, el belga Greg van Avermaet asumió el liderato general tras la primera etapa en la línea.

El medallista de oro de Río 2016 registra 5:28:11 en la tabla acumulada; mientras el costarricense Andrey Amador escaló al top 15 y se encuentra a 1:02 del líder.

Este viernes, a partir de las 5:31 a. m. (hora de Costa Rica), se correrá la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana con 161 kilómetros entre Canals y Ribarroja del Turia.

La Vuelta a la Comunidad Valenciana terminará el domingo.

Clasificaciones

Etapa 2

1. Tony Martin (Katusha Alpecin) 4:44:34

2. Pim Lighart (Roompot) a 11 segundos

3. Primoz Roglic (LottoNL Jumbo) m.t.

4. David de la Cruz (Quick Step Floors) m.t.

5. Michele Scarponi (Astana) a 12 segundos

6. Amaro Antunes (W52) m.t.

7. Nairo Quintana (Movistar Team) m.t.

8. Greg van Avermaet (BMC) a 19 segundos

9. Philippe Gilbert (Quick Step Floors) m.t.

10. Kristian Sbaragli (Dimension Data) m.t.

26. Andrey Amador a 22 segundos

General

1. Greg van Avermaet (BMC) 5:28:11

2. Manuel Senni (BMC) m.t.

3. Ben Hermans (BMC) m.t.

4. David López (Sky) a 21 segundos

5. Nicolas Roche (BMC) a 37 segundos

6. David de la Cruz (Quick Step Floors) a 41 segundos

7. Philippe Gilbert (Quick Step Floors) a 49 segundos

8. Zdenek Stybar (Quick Step Floors) m.t.

9. Daniel Martin (Quick Step Floors) m.t.

10. Nairo Quintana (Movistar Team) a 54 segundos

11. Michal Kwiatkowski (Sky) a 58 segundos

12. Wout Poels (Sky) m.t.

13. Philip Deignan (Sky) m.t.

14. Jesús Herrada (Movistar Team) a 1:02

15. Andrey Amador (Movistar Team) m.t.











