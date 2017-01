Andrey Amador: 'Me siento muy bien, quiero ver cómo estoy'

El tico iniciará su temporada en la Challenge de Mallorca

Andrey Amador cuenta las horas para darle el banderazo de salida a su novena temporada en el ciclismo profesional.

El costarricense acudirá este miércoles a la presentación oficial de Movistar Team en el auditorio del edificio central de Distrito Telefónica en Madrid y al salir de ahí, el tico se enrumbará de inmediato hacia su primera carrera del año, que será la Challenge de Mallorca.

"La verdad es que estoy muy contento, he entrenado mucho. Me siento muy bien, quiero ver cómo estoy", afirmó el rutero.

La Challenge de Mallorca comprende cuatro fracciones, pero son eventos independientes entre sí y cada día la escuadra telefónica enviará una alineación distinta conformada por ocho pedalistas.

Aparte de Amador, Movistar Team convocó a este evento a Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Jorge Arcas, Jonathan Castroviejo, Alex Dowsett, Dani Moreno, Antonio Pedrero, Dayer Quintana, Rory Sutherland, Nuno Bico y Héctor Carretero.

Ellos estarán dirigidos en la cita mallorquina por José Luis Laguía y José Luis Jaimerena.

"Me siento muy bien y he entrenado mucho por aquí", comentó Amador a La Nación, quien después de Mallorca, correrá la Vuelta a la Comunidad Valenciana, del 1.° al 5 de febrero.

Al consultársele si de nuevo volverá al Giro de Italia, prueba en la que hizo top 10 en los últimos dos años, el nacional respondió: "Aquí fijo no es nada, pero me gustaría. Si todo va bien, me encantaría estar de nuevo en el Giro".

A diferencia de los últimos años, Movistar Team quiere pelear el título de la Corsa Rosa con Nairo Quintana, tal y como lo hizo en 2014, cuando lo ganó.

Eso significa que Amador retomaría su función de peón, aunque como siempre, no descarta ser protagonista, tal y como ocurrió en mayo pasado, cuando durante un día portó la maglia rosa de líder general.

El tico quiere llegar en muy buena forma a la carrera de tres semanas (21 etapas) que más disfruta y para esta temporada hará una variación, ya que sacó las clásicas de su calendario.

La intención de no acudir a las pruebas de adoquines y pavé es no desgastarse tanto en esas carreras de un día que superan los 250 kilómetros para tener las piernas frescas en la ronda italiana.

En cuanto a vueltas grandes, Amador acudió al Giro de Italia en 2010, 2012, 2014, 2015 y 2016, pedaleó en el Tour de Francia en 2011 y 2013. También acudió a la Vuelta a España en 2014 y 2015.

La Challenge de Mallorca

Trofeo Porreres-Felanitx-Ses Salines-Campos

Día: 26 de enero

Recorrido: 169 kilómetros

Trofeo Serra de Tramuntana entre Sóller y Deia

Día: 27 de enero

Recorrido: 140 kilómetros

Trofeo Andratx-Mirador d'Es Colomer

Día: 28 de enero

Recorrido: 160 kilómetros

Trofeo Playa de Palma

Día: 29 de enero

Recorrido: 162 kilómetros











