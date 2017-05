José Adrián Bonilla: 'Si Nairo Quintana quiere ganar el Tour, debería de llevar a Andrey Amador'

Entre el Giro de Italia y el Tour de Francia hay un lapso muy breve para recuperar fuerzas y por eso es que son pocos los ciclistas que acuden a las dos pruebas.

Dentro de 34 días comenzará la ronda francesa que abrirá su telón en Düsseldorf y terminará el 23 de julio en París.

Y eso es lo que le espera ahora al capo de Movistar Team, Nairo Quintana y la gran duda que salta sobre la palestra es si Andrey Amador regresará a la ronda gala después de cuatro años de no correrla.

La posibilidad está latente, pero hay que esperar para determinar primero en qué condiciones se encuentra el tico después de todo el trabajo que realizó durante el Giro.

Sin embargo, al convertirse en el principal soporte del escalador en esta ronda italiana, no resultaría descabellado que el propio Nairo sea quien hable con Eusebio Unzué y le diga que quiere tener a Amador como gregario en lo que será su cuarto intento por ganar el Tour de Francia.

"Me parece que ir al Tour dependerá de las sensaciones que haya tenido ahora al final del Giro y de las intenciones que tenga Nairo", comentó el excorredor profesional José Adrián Bonilla.

Dejando de lado la amistad que lo une con Amador y que fue el paraiseño quien convenció a Andrey de que probara suerte un año más en el ciclismo amateur en busca de dar el salto a profesionales, Champulón está convencido de que el tico debería acudir a la Grande Boucle.

"Yo creo que sinceramente a Nairo le hace falta un corredor como Andrey en el Tour, porque se coloca bien, que va bien en las partes planas, en los abanicos, que sube y puede estar con él", explicó.

Sin embargo, es bien sabido que la vuelta de 21 etapas que más le agrada al rutero tico es el Giro.

"Ahí el tema es el calor, que normalmente a Andrey no le sienta muy bien, pero este Giro fue atípico, caliente, no hubo ninguna etapa así de esas de frío, lluvia y nieve, pero me parece que si Nairo Quintana quiere ganar el Tour, debería de llevar a Andrey Amador", sentenció Bonilla.

El campeón de la Vuelta a Costa Rica en 2003 y 2011 asegura el mejor exponente en la historia del ciclismo centroamericano culminó un Giro en el que se vio muy fuerte y en el que mostró su verdadero potencial, a pesar del protagonismo que ya había mostrado en las ediciones anteriores.

"Este año Andrey reconfirma todo lo que ha venido haciendo, me parece que fue un bastión fundamental en el podio de Nairo y por las circunstancias, al final queda segundo, pero si la carrera se hubiera acabado con una etapa de paseo, Quintana estaría celebrando el Giro", opinó.

Al acabar con la contrarreloj de 29,3 kilómetros entre el Autódromo de Monza y el Duomo de Milán, el gran beneficiado era Tom Dumoulin (Sunweb), quien finalmente se quedó con el cetro.

"Dumoulin también se merecía el Giro por lo que demostró, pero si uno lee las carreras, ve que Andrey al finalera el último hombre que le quedaba a Nairo en las etapas de montaña, sin ser él un escalador nato, a pesar de que algunos expertos por ahí digan que lo único que hace es bajar", argumentó Bonilla.

