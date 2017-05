Líder del Giro sufrió problemas estomacales en la etapa reina

Noticia La Nación: Tom Dumoulin explica que debió parar a defecar: 'No me podía aguantar; estoy enfadado'

Deportes Tom Dumoulin explica que debió parar a defecar: 'No me podía aguantar; estoy enfadado'

Para quienes no están tan familiarizados con el ciclismo, una de las preguntas más frecuentes es: ¿Qué pasa en una carrera cuando el pedalista tiene ganas de defecar?

La situación es apremiante, más cuando ocurre en una etapa de montaña porque difícilmente hay algún baño que pueda pedir prestado.

Ante la necesidad y las molestias en el estómago, no queda otra opción más que buscarle una solución rápida al problema.

Y eso es lo que le ocurrió al líder general del Giro de Italia, el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), cuando estaba en desarrollo la etapa reina.

Ante la necesidad, el rodador tuvo que hacerse a la orilla de la carretera, bajarse de la bicicleta, quitarse la maglia rosa (camisa rosada) y entrar al zacate a hacer su necesidad.

El problema de Dumoulin es que la situación ocurrió cuando ya venía la subida a Umbrailpass y a partir de ahí fue un calvario para el corredor, quien estaba muy molesto, a pesar de que pudo mantenerse en la cima del Giro.

"Lo he empezado a notar en el descenso del Stelvio y he tenido que parar. No podía seguir, claramente. Sencillamente, he tenido problemas. Tenía que cagar, no me podía aguantar. Estoy enfadado", declaró Dumoulin cuando lo entrevistaron en la RAI.

El pedalista fue muy sincero y se mostraba contrariado. De hecho, no sabía ni qué pensar, porque los hombres del Katusha y del Bahrain no lo esperaron y le tocó subir en solitario.

"Cuando me volví a montar en la bicicleta decidí que iba a seguir adelante y que después de cruzar la meta sacaría conclusiones. Sigo con la maglia rosa, pero en general estoy muy decepcionado", recalcó.

Volvió el debate del fair play al ciclismo y al consultársele al líder si lo tenían que haber esperado, respondió: "No lo sé, es difícil de decir".

Y agregó: "Era una situación en la que todos íbamos a toda velocidad. Estoy decepcionado porque perdí dos minutos, no por haberme quedado sin piernas, sino porque tuve un percance".

Dumoulin se mantiene al frente de la general, pero ahora Nairo Quintana está más cerca, a solo 31 segundos.

Para él fue un mal día y ya solo quedan cuatro etapas de montaña y una contrarreloj.

Clasificaciones

Etapa 16

1. Vincenzo Nibali (TBM), 6:24:22

2. Mikel Landa (Sky), m. t.

3. Nairo Quintana (MOV), a 12 seg.

4. Domenico Pozzovivo (ALM), a 24 seg.

5. Ilnur Zakarin (KAT), a 34 seg.

6. Davide Formolo (CDT), a 1:26

7. Bauke Mollema (TFS), a 1:35

8. Bob Jungels (QST), m. t.

9. Adam Yates (ORS), m. t.

10. Thibaut Pinot (FDJ), m. t.

11. Jan Hirt (CCC), m. t.

12. Steven Kruijswijk (TLJ), m. t.

13. Tom Doumulin (SUN), a 2:18

21. Winner Anacona (MOV), a 7:46

22. Andrey Amador (MOV), m. t.

23. Igor Anton (DDD), m. t.

24. Gorka Izagirre (MOV), m. t.

169. Alberto Losada (KAT), a 52:32

General

1. Tom Dumoulin (SUN), 70:14:48

2. Nairo Quintana (MOV), a 31 seg.

3. Vincenzo Nibali (TBM), a 1:12

4. Thibaut Pinot (FDJ), a 2:38

5. Ilnur Zakarin (KAT), a 2:40

6. Domenico Pozzovivo (ALM), a 3:05

7. Bauke Mollema (TFS), a 3:49

8. Bob Jungels (QST), a 4:35

9. Steven Kruijswijk (TLJ), a 6:20

10. Adam Yates (ORS), a 7:00

11. Davide Formolo (CDT), a 7:17

12. Andrey Amador (MOV), a 11:29

13. Jan Polanc (UAD), a 12:13

14. Dario Cataldo (AST), a 13:26

15. Maxime Monfort (LTS), a 14:46

169. Giuseppe Fonzi ((WIL), a 4:10:10











Comparta este artículo Deportes Tom Dumoulin explica que debió parar a defecar: 'No me podía aguantar; estoy enfadado' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Tom Dumoulin explica que debió parar a defecar: 'No me podía aguantar; estoy enfadado' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.