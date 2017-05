Nairo Quintana: 'Todos los muchachos han trabajado de manera fantástica'

Movistar Team se lució con su estrategia colectiva

Nairo Quintana es el primero en felicitar públicamente a Andrey Amador, Winner Anacona, Víctor de la Parte, Daniele Bennati, José Herrada, Gorka Izagirre, José Joaquín Rojas y Rory Sutherland por el trabajo intachable que desempeñaron este domingo en la novena etapa del Giro de Italia.

A pesar de que el foco de atención es el colombiano que ganó de forma magistral en la cima del Blockhaus y que ya viste la maglia rosa (camisa rosada) de líder general en la edición centenaria del Giro, el propio Nairo deja claro que sin el esfuerzo de todos sus compañeros, el resultado de este domingo no habría sido posible.

Los nueve azules trabajaron duro y eso hace que todos tengan derecho de celebrar.

Los primeros pedalistas que perdieron rueda fueron los planistas, quienes llevaron las riendas en el terreno llano, en esta travesía en la que la escuadra telefónica siempre llevó la iniciativa.

Ya en el inicio de la subida, Quintana quedó resguardado por sus dos escoltas más fuertes en la montaña: el costarricense Andrey Amador y el colombiano Winner Anacona.

Ellos lo acompañaron y a falta de 6,7 kilómetros para el final, Nairo se decidió a ordenar la apertura de los juegos pirotécnicos en el ascenso y que a punta de ataques lo llevaron a sonreír tanto en meta como en el podio.

Quintana resume la fracción de 152 kilómetros entre Montenero di Bisaccia y Blockhaus con una frase tan sencilla como significativa: "un día muy bonito".

"He querido demostrar que las piernas mías y las de todos mis compañeros van bien. Me encuentro fuerte y el equipo también se siente así", relató Quintana en la rueda de prensa que brindó como parte del protocolo de la carrera.

Y agregó: "Todos los muchachos han trabajado de manera fantástica, desde el primero hasta el último, cada uno en el momento adecuado, y eso siempre te da una motivación extra para rendir al máximo".

Quintana afirma que él sentía la responsabilidad de dar la talla tras ver todo lo que habían dado sus compañeros por él. En parte, eso lo inspiró para ser sólido y fulminante en los ataques que emprendió desde que restaban 6,7 kilómetros para la cima del Blockhaus.

"Sabía que era importante, tenía que abrir a los otros rivales, lo he dado todo y finalmente los he abierto y seguimos para adelante", relató.

Nairo citó que la respuesta de Vincenzo Nibali (Bahrain) tras su primer ataque era la normal.

"Era parte de su trabajo, poder intentar seguir mi rueda, poder ir conmigo y poderse defender. Lo ha hecho hasta donde ha podido y seguí para adelante. Mi objetivo realmente era alejar a otra gente que puede ser peligrosa más adelante".

El colombiano también estaba pensando en la contrarreloj individual (CRI) del martes, que llegará después del segundo día de descanso.

"Sabía que era importante abrir algo de distancia con los otros rivales de cara a la crono. Después del primer ataque he visto que (Thibaut) Pinot y Nibali me seguían, pero lo he seguido intentando una y otra vez hasta que he podido finalmente abrir y seguir hacia adelante", acotó.

Este es el segundo golpe consecutivo que da Movistar Team en el Giro, luego de que el sábado se dejara el triunfo de etapa con el vasco Gorka Izagirre. Nairo anuncia que ahora menos que nunca pueden bajar los brazos.

Tras nueve etapas, Quintana es el portador de la prenda rosada con un tiempo acumulado de 42:06:09; lo escoltan el francés Thibaut Pinot, a 28 segundos, y el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), a 30 segundos.

Con ese panorama, Dumoulin se convierte en una amenaza para Nairo, pues es un especialista en la contrarreloj.

"Queda mucho por delante en este Giro, ya veremos el martes si estos 30 segundos sobre Dumoulin son muchos o pocos, pero de momento me quedo con una buena sensación y eso es lo importante por ahora", reseñó.

Quintana aprovechó que este domingo se celebra el Día de la Madre en Colombia para dedicarle su triunfo a su esposa y a su mamá.

"Espero continuar con buena salud, buenas piernas y buena suerte. Esta victoria va dedicada en primer lugar a todos los aficionados colombianos y latinoamericanos; también por Michele Scarponi, de quien lamento mucho su pérdida; y también por mi mujer y todas las madres en su día", finalizó Nairo.

Después de su exhibición colectiva en Blockhaus, Movistar Team obtuvo otra recompensa: ya lidera la clasificación por equipos del Giro de Italia con un acumulado de 126:26:41, superando por 6:15 al Astana.

Aunque esta etapa no es la que marca la sentencia definitiva, porque aún restan nueve fracciones y la tercera semana estará cargada de montaña, sí pinta un panorama claro y despejado para el equipo de Amador.

El Blockhaus evidenció que Nairo Quintana tiene las fuerzas, las condiciones y los gregarios para ganar el Giro.

También ratificó lo que pasó el martes anterior en el ascenso al volcán Etna, cuando el principal adversario, Vincenzo Nibali, se quedó sin peones en las rampas más duras de la subida.

Además, las aspiraciones del Sky acabaron con el accidente que se prudujo al pie de la subida del Blockhaus, cuando una motocicleta estacionada ocasionó la caída de Wilco Kelderman y el consecuente desplome de unos 15 corredores. El británico Geraint Thomas, quien era sublíder a 6 segundos, se golpeó fuertemente el brazo y ahora marcha en la casilla 17, a 5:14; en tanto que el español Mikel Landa también quedó tumbado y está en la casilla 44, a 27:06.

Así van los ciclistas de Movistar Team en la general del Giro:

1. Nairo Quintana 42:06:09

9. Andrey Amador a 2:53

37. Winner Anacona a 19:42

38. José Herrada a 22:59

40. Gorka Izagirre a 23:36

55. José Joaquín Rojas a 33:26

60. Víctor de la Parte a 35:39

136. Daniele Bennati a 1:12:00

169. Rory Sutherland a 1:26:42











