Tica narra la emoción que vivió al ver a Andrey Amador en el Giro de Italia

Afirma que nunca olvidará este día en Florencia

La costarricense María José Corrales González atesorará por siempre la experiencia que vivió este miércoles, cuando acudió a Florencia para ver a Andrey Amador (Movistar Team) en el Giro de Italia.

Desde siempre ha sido aficionada al ciclismo, ya tiene mes y medio de andar en diferentes lugares de Europa y esta es su última semana en el Viejo Continente, antes de regresar a territorio nacional.

LEA: Andrey Amador subió al sexto puesto de la general del Giro tras un día en fuga

Cuando decidió emprender este viaje, ni por la mente le pasaba que tendría la oportunidad de estar presente en la ronda italiana y de poder apoyar a su compatriota que en este momento es sexto en la clasificación general, a 3:05 del líder, Tom Dumoulin (Sunweb).

"Fue a la carrera, vi un pasaje muy barato y quise aprovechar la oportunidad. Hablé con mi jefe porque yo mientras tenga Internet puedo trabajar desde cualquier lado y entonces hice un viaje medio largo, de casi dos meses", relató Corrales a La Nación.

Su propósito original era visitar a su mejor amiga que vive en Alemania y a otros dos amigos míos que acaban de tener un bebé y que se encuentran en Suiza.

"Eso fue lo primero que hice. Inmediatamente comencé a ver a qué países iba y qué hacía y busqué partidos del Real Madrid, porque soy súper fanática, me gusta mucho el fútbol y ya pude ir a tres partidos", contó.

Pero después de ver a Keylor Navas en acción, se percató de que también podía estar presente en el Giro.

"Había decido venir a Italia, se me prendió el bombillo de que el Giro es en mayo, pero no sabía en qué fechas y me puse a revisar. Originalmente iba a venir a Florencia el jueves, pero vi que estarían el jueves y lo acomodé, porque yo quería estar en la salida".

ADEMÁS: Andrey Amador: 'La posición estratégica del equipo es buena'

Relató que desde que era una niña, su mamá la llevaba a ver las Vueltas a Costa Rica y que en más de una ocasión vio el cierre del giro a la tica en el viejo Estadio Nacional.

Así que no podía dejar escapar la oportunidad de ver a Andrey Amador en la Corsa Rosa.

"En Italia lo que hice fue venirme de Roma, agarré el tren a las 7 a. m., llegué antitos de las 9 a. m., fui a dejar la maleta al hotel y me fui, pregunté que dónde era la salida, porque era en una plaza, tuve que subir una cuestota y llegué temprano", apuntó.

El punto de partida era en la Plaza Michelangelo.

"Ahí estuve viendo, había demasiadas cosas por hacer, un montón de toldos, gente regalando bebidas energéticas, gorros, cosas para los chiquitos, había ciclistas aficionados uniformados y un montón de colombianos", citó.

Se encontró con los integrantes de una familia cafetera que viven en Italia y que le contaron que llevan rato de estar siguiendo a Nairo Quintana en diferentes carreras por Europa.

"De hecho a ellos Nairo les firmó la foto que tenían del año pasado en el Tour de Francia".

Conforme pasaba el tiempo, aumentaba el calor, pero eso era lo de menos para María José.

"Empezaron a llegar los ciclistas de a poquitos, les hicieron como un carril donde en cada lado había una tribuna, ellos iban en el centro y tenían que ir a firmar".

Fiel a su estilo, Andrey Amador fue de los últimos en acudir al control de firmas.

"Andrey llegó casi de último y casi no me ve porque estaba pasando un montón de gente. Yo le gritaba y tenía mi bandera de Costa Rica, pero no me veía y se me ocurrió decir 'pura vida', entonces sí me volvió a ver y me sonrió", reseñó la tica.

El pedalista continuó para cumplir con el protocolo, minutos antes de que se diera la salida de la etapa 11 del Giro, con 161 kilómetros entre Florencia y Bagno di Romagna.

TAMBIÉN: Tom Dumoulin: 'No nos asustaron Andrey Amador y los ciclistas del Astana'

"Ya después de que me volviera a ver él siguió para ir a firmar y cuando se regresó me vio, paró y me saludó".

Las personas que estaban muy cerca de la costarricense aprovechaban para fotografiarse con el corredor.

"Ahí estaba un chiquito que apenas me vio con la bandera de Costa Rica comenzó a gritar Amador, Amador y la mamá estaba ahí diciéndole a Andrey 'bel ragazzo' (muchacho guapo) y yo estaba tomándole fotos. Yo estaba súper emocionada. Ha sido de los momentos más emocionantes de mi vida", apuntó.

Cuando el ciclista se fue, ella cambió de lugar, buscando una primera fila para no perderse ningún detalle de lo que ocurría.

"Me paré donde pusieron a Nairo y él estaba con otro muchacho. De un pronto a otro llegó Andrey a hablar con él, comenzaron a hablar como haciendo un plan. Andrey se fue para el pelotón a hablar con alguien y luego regresó a donde estaba Nairo en la primera fila".

Quintana se encontraba muy cerca de donde estaba Tom Dumoulin con su maglia rosa (camisa rosada) de líder general.

Junto a él se encontraba el líder de los jóvenes Bob Jungels (Quick Step) y su compañero líder por puntos Fernando Gaviria.

"Ya luego Andrey regresó y yo le grité otra vez, de nuevo me saludó y salieron. Yo nunca me había emocionado tanto en la vida y es impresionante ver a la gente tan feliz, había cualquier cantidad de gente esperando el Giro y había un campeón mundial por ahí y todo el mundo estaba feliz", reseñó la tica.

Y agregó: "A mí la experiencia me encantó y valió la pena, el viaje a Florencia es corto y este jueves me voy temprano. Dejé de hacer un montón de cosas, pero no me arrepiento".

Lo que Corrales no sospechaba es que después de verlo en la salida, Andrey Amador tendría un rol protagónico en una etapa en la que estuvo en fuga, fue líder transitorio y que finalmente escalaría tres puestos en la general.

Clasificaciones

Etapa 11

1. Omar Fraile (DDD) 4:23:14

2. Rui Costa (UAE) m.t.

3. Pierre Rolland (CDT) m.t.

4. Tanel Kangert (AST) m.t.

5. Giovanni Visconti (TBM) m.t.

6. Ben Hermans (BMC) m.t.

7. Dario Cataldo (AST) m.t.

8. Simone Petilli (UAE) m.t.

9. Maxime Monfort (LTS) a 3 seg.

10. Laurens de Plus (QST) m.t.

11. Andrey Amador (MOV) m.t.

12. Hubert Dupont (ALM) m.t.

13. Rubén Plaza (ORS) a 1:37

19. Tom Dumoulin (SUB) m.t.

20. Nairo Quintana (MOV) m.t.

21. Winner Anacona (MOV) m.t.

22. Vincenzo Nibali (TBM) m.t.

186. Ivan Savitskiy (GAZ) a 31:03

General

1. Tom Dumoulin (SUN) 47:22:07

2. Nairo Quintana (MOV) a 2:23

3. Bauke Mollema (Trek) a 2:38

4. Thibaut Pinot (FDJ) a 2:40

5. Vincenzo Nibali (TBM) a 2:47

6. Andrey Amador (MOV) a 3:05

7. Bob Jungels (QST) a 3:56

8. Tanel Kangert (AST) a 3:59

9 Domenico Pozzovivo (ALM) 4:05

10. Ilnur Zakarin (KAT) a 4:17

11. Dario Cataldo (AST) a 5:19

12. Steven Kruijswijk (TLJ) a 6:07

13. Davide Formolo (CDT) a 6:19

14. Geraint Thomas (Sky) a 6:21

15. Rui Costa (UAE) a 6:29

186. Giuseppe Fonzi (WIL) a 2:29:17











Comparta este artículo Deportes Tica narra la emoción que vivió al ver a Andrey Amador en el Giro de Italia Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Tica narra la emoción que vivió al ver a Andrey Amador en el Giro de Italia Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.