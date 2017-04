Andrey Amador se encuentra a 18 segundos del líder en el Tour de Romandía

El tico volvió a la competencia

El ciclista costarricense Andrey Amador retornó a la competencia y este martes finalizó en el puesto 26 del prólogo en el Tour de Romandía.

La cita consistió en una contrarreloj individual (CRI) de cinco kilómetros y más que marcar las primeras diferencias, lo que se pretendía era una exhibición que sirviera para abrir el saco de las camisas de líder general.

La cronometrada la ganó Fabio Felline (Trek) con un registro de 5:57, seguido por el británico Alex Dowsett (Movistar Team) a dos segundos y el australiano Alexander Edmondson (Orica) a siete segundos.

El pedalista costarricense acabó a 18 segundos y justamente esa es la diferencia que separa a Amador del líder Felline.

Sin embargo, el tico no acude a esta prueba a pelear la general.

Lo que Andrey busca es un poco de ritmo antes de tomar la partida en la edición 100 del Giro de Italia que comenzará el próximo 5 de mayo.

El nacional también debe cuidarse, ya que el mal tiempo impera en Suiza.

"La verdad que me sentí bien. No tuve suerte a la hora de la salida porque me tocó correr cuando peor estaba la carretera, pero bueno, a veces hay suerte y en otras no. Esto es así. Respecto al equipo, estamos contentos porque Dowsett casi consigue la victoria. Lo que perdimos es poco, así que toca esperar lo que viene", expresó Amador en su página electrónica.

El gran favorito para ganar el Tour de Romandía, Chris Froome (Sky), se encuentra en el puesto 78, a 29 segundos de Felline.

Este miércoles se corre la primera etapa en línea del Tour de Romandía, con presencia de montaña.

Serán 173,3 kilómetros entre Aigle y Champéry.











